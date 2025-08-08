TVE anuncia la serie 'Ena' dos años después de su rodaje y su creador estalla

TVE ha arrancado la promoción de la que será su primera serie para el próximo curso: 'Ena'. Se trata de una miniserie sobre la reina Victoria Eugenia, cuyo rodaje se realizó hace dos años. Javier Olivares, su creador, ha sido muy crítico siempre con TVE por no estrenar 'Ena', pero ahora ha estallado tras el inicio de su promoción.

'Ena' es la historia de una reina y también de una mujer. De una joven inglesa que jamás había soñado ser reina de España. Alfonso XIII, con diecinueve años y Rey de España desde 1902, se fijó en ella, una elección que contrarió a su madre, María Cristina.

En el viaje, dejó atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y tuvo que renunciar a su religión para vivir en tierra extraña. Tierra en la que lo primero que sufrió fue un atentado el mismo día de su boda, durante el desfile nupcial en la calle Mayor, tras casarse en la Iglesia de los Jerónimos. Un atentado que causó decenas de víctimas.

| RTVE

Nunca se sintió aceptada ni querida, pero luchó siempre para conseguir ambas cosas. Moderna en un ambiente tradicional, fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas. Aunque en España se la conoce más como Victoria Eugenia, en la Familia Real británica y en su círculo de amistades siempre la llamaron, cariñosamente, Ena, un homenaje a su nacimiento en tierras escocesas, donde pasó su infancia.

De este modo, tras el anuncio del próximo estreno, Javier Olivares, su creador, ha estallado en sus redes sociales: "En verano. ¿Qué mejor fecha? Luego, cuando tenga una audiencia veraniega, juntarán los capítulos en la medianoche... Y dirán que estos productos no interesan al público de TVE. El mismo trato que con sus amigos de 'La familia de la tele'".

Sin embargo, pese a que aún no hay confirmación oficial, todo apunta a que 'Ena' no se estrenará en verano, sino en septiembre. Actualmente todas las cadenas están anunciando su programación para el próximo curso. De hecho, TVE también ha iniciado la promoción de 'MasterChef Celebrity', que llegará previsiblemente la segunda semana de septiembre.

| RTVE

Cabe destacar que, según una petición de TVeo al portal de transparencia, el presupuesto total de 'Ena' es de 6.013.794,69 euros, lo que supone 1.002.299,12 euros por capítulo. Sin embargo, la aportación de RTVE a la producción es de 4.859.146,10 euros. No obstante, sumando otros recursos internos y externos asociados a la serie, el gasto total de RTVE en 'Ena' es de 4.863.106,86 euros.

Respecto al presupuesto total de la producción (6.013.794,69€), las partidas más altas son para equipo técnico (2.165.863,33€), personal artístico (929.119,37€) y escenografía (787.350,00€). Siguen maquinaria de rodaje y transportes (421.321€), montaje, sonorización y postproducción (368.800,00€), viajes, dietas y comidas (297.157,92€) y guión, músicas, compra derechos (274.000€). Ya en partidas más bajas gastos generales (131.612,66€), soportes grabación y varios producción (84.394,50€) y seguros e impuestos (49.700€).