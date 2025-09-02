Antena 3 presenta 'Emparejados': 'La traición es lo que más gusta a Joaquin'

Tras un especial hace un año, Antena 3 apuesta por una temporada completa de 'Emparejados', que se estrena este sábado 6 de septiembre. En el marco del FesTVal de Vitoria, Atresmedia ha presentado esta apuesta, que contará con seis nuevas entregas presentadas por Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

"El especial promedió un 14,1% y nos dimos cuenta de que la pareja televisiva del momento era merecedora de una temporada completa. El formato consta con una conversación con una pareja que tiene un vínculo, no tiene que ser sentimental, luego participan en un par de secciones, el guessing show y el dating show. Participarán Anna Simón y Almudena Cid y también las 100 personas del público, junto a los invitados, que ayudan en las secciones", arrancaba la presentación Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento.

"Quiero destacar el tono de 'Emparejados', ese show constante que dan Joaquín y Susana junto a sus invitados. El show, la risa, un formato que te sorprende. Eso son sus principales valores, junto a su pareja de presentadores", añadía la directiva de Atresmedia. "Consideramos que es un programa muy apropiado para la noche de los sábados, familiar", concluía.

| Atresmedia

Por su parte, Javier Ruiz, productor de Proamagna, destacaba a los presentadores: "Contamos con Joaquín y Susana que son las estrellas, una pareja que van a dar mucho que hablar. Están muy unidos que nunca, se creen que el plato es el salón de su casa. Son presentadores, pero también se convierten en invitados. Son la clave y consiguen cosas que se consiguen poco en televisión".

De este modo, habrá distintos juegos a lo largo del programa, como "la pirámide del picante", que consiste en atreverse, o no, a responder las preguntas más comprometidas de la noche. También "¿Quién es quién?", con Almudena Cid, un juego de adivinación con un personaje anónimo de quien habrá que acertar quiénes son realmente sus allegados. Así como "Beso o cobra", con Anna Simón, con dos posibles candidatos dispuestos a encontrar el amor o a traicionar a su cita.

| Atresmedia

"Almudena Cid desde que hicimos 'El novato' nos enamoramos de ella y tuvo mucho feeling con Joaquín. Ya pensamos que si hacíamos otro formato queríamos que estuviera. Y estamos encantados de que Anna Simón vuelve Atresmedia de nuestra mano", destacaba Javier Ruiz.

"No queríamos que fueran solo parejas sentimentales. Queríamos que sorprendiesen por la relación que tienen, por su química siendo amigos o hermanas... Todo ocurre en pareja, de dos en dos. Incluidos los juegos, como el '¿Quién es quién?', que empareja a dos personas del público o también el dating show, que se junta a dos personas, o tal vez hay traición... La traición es lo que más gusta a Joaquin, aunque le da coraje a Susana"