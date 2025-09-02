Telecinco pone fecha a 'El precio de...' con un testimonio inédito de Ábalos

Santi Acosta regresa de las vacaciones a Telecinco con dos formatos en prime time. Al ya asentado 'De Viernes', se pondrá al frente como presentador y productor de 'El precio de...'. Un nuevo formato, cuyos detalles se han presentado en el FesTVal de Vitoria, llegará al prime time de Telecinco el próximo lunes 8 de septiembre.

"Es un nuevo formato que combina varios géneros, como el documental y el debate el plató con una serie de colaboradores en directo. Vamos a empezar con la corrupción y fuertes, con una entrevista muy esperada y temida para muchos, al que han entrevistado durante más de 15 horas. Entenderemos mucho mejor un proceso de corrupción muy importante de nuestra política", explicaba Jaime Guerra, director de entretenimiento de Mediaset.

"La relevancia de este caso y este documental es que tenemos a un testigo directo que lo ha vivido en primera persona: Carolina Perles, la ex mujer de José Luis Ábalos", revelaba Santi Acosta. De hecho, Mediaset emitía un avanza con duras declaraciones de la protagonista de 'El precio de...': "Ábalos no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado".

| Mediaset

"Vamos a arrojar luz en la trama de corrupción en la trama de corrupción más importante de la actualidad", desvelaba Jaime Guerra tras confirmar que el estreno será sobre Ábalos. En el plató, el día del estreno, estará Victor Aldama y "los periodistas de investigación que más han trabajado en este caso", adelantaba Jaime Guerra.

Además, el directivo dejaba claro que 'El precio de...' invita al protagonista a participar: "El exministro tiene las puertas abiertas por si quieres". "Queremos hablar con todos los protagonistas, con el PSOE y con todos los involucrados nos hemos puesto en contacto para que diese su versión. El que ha querido dar su versión nos la ha dado", añadía Santi Acosta.

Cada nueva entrega incluirá el estreno de un documental con información y testimonios claves y exclusivos obtenidos gracias a la labor periodística y de investigación del equipo del programa, que se verá complementado por un debate posterior con las aportaciones y valoraciones de diferentes figuras expertas sobre el asunto.