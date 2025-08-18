atresplayer pone mes de estreno a la esperada segunda temporada de 'La Ruta'

'La Ruta. Vol. 2: Ibiza', la segunda temporada de la aclamada serie de atresplayer, llegará a la plataforma el próximo mes de octubre.La serie original de la plataforma regresará tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años. La ficción, que lanza su cartel oficial, regresa a atresplayer con una segunda temporada de seis episodios, cuyo rodaje ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

En estos nuevos capítulos, Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista. Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla.

Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres. Una juventud tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

| Atresmedia

Desarrollada en dos líneas temporales esta temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. El reparto sigue encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel. Ahora se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.

'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.

Recordamos que 'La Ruta' fue una de las series revelación de la temporada, siendo galardonada con el Premio Ondas 2023 a Mejor Serie de Drama. También se fue triunfadora de los Premios Feroz 2023 con los galardones de Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Protagonista (Claudia Salas) y Mejor Guion (Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas, Borja Soler y Silvia Herreros de Tejada).