atresplayer posa més d'estrena a l'esperada segona temporada de 'La Ruta'
‘La Ruta. Vol. 2: Eivissa’, segona temporada de l'aclamada sèrie original d'atresplayer, també presenta el seu cartell
'La Ruta. Vol. 2: Eivissa', la segona temporada de l'aclamada sèrie d'atresplayer, arribarà a la plataforma el proper mes d'octubre.La sèrie original de la plataforma tornarà després d'haver-se convertit en una de les sèries revelació dels últims anys. La ficció, que llança el seu cartell oficial, torna a atresplayer amb una segona temporada de sis episodis, el rodatge de la qual ha tingut lloc a la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.
En aquests nous capítols, Marc Ribó és el DJ resident d'una de les grans discoteques d'Eivissa el 1996, quan l'illa està a punt de convertir-se en la capital de l'oci mundial. Tot i que només vint-i-cinc anys abans, a principis dels 70, era un oasi de llibertat a l'Espanya franquista. Aquesta Eivissa és la que coneixen els pares de Marc, pocs mesos abans de morir en el famós accident aeri del Caravelle de 1972, amb els mateixos anys que complirà Marc en arribar a l'illa.
Així, la joventut de Marc a Eivissa es converteix en una mena de reflex de la joventut dels seus pares. Una joventut tan semblant i tan diferent com aquesta illa que, d'alguna manera, els ha tornat a reunir.
Desenvolupada en dues línies temporals, aquesta temporada posa en primer pla l'herència, la transmissió de pares a fills. El repartiment continua encapçalat per Àlex Monner que en aquesta ocasió interpretarà tant Marc Ribó com el seu pare, Manuel. Ara s'hi uneixen les actrius Carla Díaz, Marina Salas i Irene Escolar. També hi participaran Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro i Fernanda Orazzi, entre d'altres. A més, alguns dels actors principals de la primera temporada tornen en aquesta nova temporada.
'La Ruta. Vol. 2: Eivissa' és una producció original d'atresplayer produïda per Atresmedia TV en col·laboració amb Caballo Films. Compta amb Montse García, Eduardo Villanueva i Nacho Lavilla com a productors executius. Està creada per Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas i Borja Soler. La direcció va a càrrec de Borja Soler.
Recordem que 'La Ruta' va ser una de les sèries revelació de la temporada, sent guardonada amb el Premi Ondas 2023 a Millor Sèrie de Drama. També va triomfar als Premis Feroz 2023 amb els guardons de Millor Sèrie Dramàtica, Millor Actriu Protagonista (Claudia Salas) i Millor Guió (Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas, Borja Soler i Silvia Herreros de Tejada).
