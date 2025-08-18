TVE hace oficial el potente casting de 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality

'Hasta el fin del mundo' comienza este lunes su gran aventura con seis famosas parejas que se embarcan en un viaje inigualable. Doce rostros muy conocidos de la televisión, el cine, la música, el arte o las redes sociales competirán por ser los primeros en llegar a un destino final que desconocen. Todo en un gran desafío por toda América Latina durante más de dos meses.

'Hasta el fin del mundo' explora las capacidades y relaciones humanas sin filtros, da ejemplo de sostenibilidad y actúa como embajador cultural y turístico. De este modo, Paula Vázquez será la presentadora de la adaptación española, producida por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia). En 'Hasta el fin del mundo' se unen valores como el compromiso con lo genuino o la exploración interior, con una gran fortaleza narrativa y logística para enfrentarse a imprevistos reales.

En cuanto a los concursantes, serán Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; Alba Carrillo y Cristina Cifuentes; Jedet y Andrea Compton; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; NIA y J Kbello; y Aldo Comas y José Lamuño.

| RTVE

Los participantes tendrán que viajar sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o GPS, y con una pequeña cantidad de dinero. En cada episodio, las parejas deben llegar a un checkpoint y firmar en un libro de viajes que registra su orden de llegada. Esto determinará el orden de salida en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Los concursantes tomarán decisiones sobre qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. Si se quedan sin fondos, pueden trabajar para ganar algo de dinero extra.

De este modo, 'Hasta el fin del mundo' es la adaptación de ‘Race Across The World’, un formato de éxito internacional creado por Studio Lambert y distribuido por All3Media International. Galardonado con un BAFTA en 2020 como Best Reality and Constructed Factual, lleva triunfando en la BBC cinco temporadas, con estrenos que superan los siete millones de espectadores, y cuenta además con una versión celebrity, a la que se sumará una segunda este año. Ha sido también adaptado en los Países Bajos, Suecia, Dinamarca (‘Først til verdens ende’), Finlandia (‘Race Across the World Suomi’), Alemania para la ZDF y en Noruega para TV Norge.