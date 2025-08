César Muñoz se confiesa sobre cómo es trabajar con Terelu Campos en 'Fiesta'

César Muñoz se consolida como uno de los nombres del verano en Telecinco. Su presencia en 'Fiesta' durante los fines de semana, junto a Terelu Campos y Álex Blanquer, lo ha devuelto al primer plano. Además, también formará parte del nuevo formato de tarde que prepara Mediaset, donde compartirá espacio con Joaquín Prat.

En una entrevista a Lecturas, César Muñoz describe esta etapa en 'Fiesta' como una oportunidad que le motiva especialmente: "Con mucha ilusión. Desde que lo sé lo he aceptado como un reto. Es un programa que dura cinco horas, un directo bastante complicado. Para mí desde luego es un reto, pero creo que me voy a desenvolver muy bien con todo lo que me echen".

La sombra de Emma García es alargada, y el propio César Muñoz es consciente del nivel de exigencia que implica ponerse al frente del programa: "Ella hace muy buenos números. Yo me lo tomo como un reto, pero es verdad que un poco de presión se siente. También algunos nervios y muchas expectativas, pero me estoy sintiendo muy arropado y cómodo desde que he llegado".

| Mediaset

En su actual etapa en 'Fiesta', comparte espacio con Terelu Campos, con la que guarda una impresión muy positiva: "Es la última Campos que me quedaba por trabajar y estoy encantado con ella. Es igual en las distancias cortas que en las largas".

La define como "una persona clara, directa, que no se calla las cosas, que unas veces está de buen humor y otras no tanto. Como todos. Y eso es lo bueno de la gente. No me fío de los que están siempre contentos o siempre enfadados porque yo mismo en mi día a día paso por muchos estados emocionales".

"Me tienes que dejar más programas con Terelu que todavía no me ha dado mucho tiempo. He trabajado con las tres y siempre me han tratado de maravilla. Es verdad que con Alejandra sigo manteniendo relación después de 'Así es la vida' y me alegro mucho de que las cosas le vayan bien", añadía César Muñoz.

| Mediaset

Además, César Muñoz ha revelado que aún mantiene contacto con Sandra Barneda tras 'Así es la vida': "Estamos en continuo contacto. Es raro la semana que no hablemos dos o tres veces. Puedo decir que es una gran amiga porque me da consejos, tomamos unos vinos... La química que había en pantalla también la hay fuera".

Su incorporación al nuevo programa vespertino de Telecinco con Joaquín Prat ha sido inesperada, pero César Muñoz confiesa que está "muy feliz", aunque reconoce que "ha sido todo muy deprisa". Además, cree que aún le queda camino por recorrer: "He estado en muchos sitios trabajando, pero me encanta estar en un gran formato como 'Fiesta'. También te digo que me veo estando al frente de un concurso o en 'Supervivientes'".