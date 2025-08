Terelu Campos se pronuncia desde 'Fiesta' sobre los retoques de su último posado

Terelu Campos ha vuelto a ocupar titulares este verano por una portada que ha dado mucho que hablar. La presentadora de 'Fiesta' ha protagonizado la que ya se considera una de las imágenes más comentadas del verano, posando en bikini y concediendo su habitual entrevista estival. Un gesto que ella misma no se habría imaginado hace tan solo un año, y que marca un momento personal y profesional especialmente positivo.

Su año ha estado repleto de novedades, como su participación en una obra teatral dirigida por Lara Dibildos y su inesperado paso por 'Supervivientes'. A nivel personal, el nacimiento de su primer nieto, Carlo, ha supuesto otro de los grandes hitos de esta etapa. Sin embargo, ha sido su reciente aparición en la portada de la revista lo que ha generado un aluvión de reacciones en redes y platós.

En la entrevista, se mostró especialmente sincera al hablar de su situación sentimental: "Echo de menos los besos y los abrazos de un hombre". Pero más allá de sus declaraciones, lo que ha levantado más comentarios ha sido su imagen en bikini. Algunas voces han puesto en duda que la foto no haya sido retocada digitalmente, lo que ha llevado a Terelu Campos a pronunciarse desde el plató de 'Fiesta'.

| Mediaset

"Me he visto poco porque no he tenido mucho tiempo. Yo le decía a Pedro que no podía enseñar la tripa porque la tenía blanca, llevaba las piernas y los brazos morenos de 'Supervivientes' y la tripa blanca, que por mucho potingue que se echara eso no se ponía del mismo color", explicaba entre risas.

La propia Terelu Campos admitió que la revista aplicó algunos retoques para equilibrar el tono de piel y suavizar ciertas zonas con las que no se siente cómoda: "Yo quería salir natural, porque la gente está harta de verme y si no salía como soy se iban a reír. Lo que sí que les dije es que me quitaran las arruguitas de los brazos y la tripa, que no me gustan nada. La cara no está retocada, yo en la cara no tengo arrugas, he heredado la buena genética de mi madre".