Comunicado de Almudena Ariza tras dejar de ser corresponsal de RTVE en Jerusalén

Almudena Ariza, una de las voces más reconocidas del periodismo internacional de TVE, cambia de destino.Tras casi dos años al frente de la corresponsalía en Jerusalén, donde ha seguido de cerca el conflicto en Oriente Medio, se traslada a Bogotá. Asumirá la cobertura informativa de varios países clave en América Latina: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá.

El relevo se enmarca dentro de la reorganización interna de las corresponsalías de RTVE. Un movimiento que ha despertado cierta atención mediática, especialmente por las tensiones surgidas en los últimos meses. José María Piqué cuestionó abiertamente la labor de Almudena Ariza por su tratamiento del conflicto israelí-palestino, y llegó incluso a solicitar su relevo como corresponsal.

Lejos de polemizar, ha sido la propia Almudena Ariza quien ha hecho pública su salida de Jerusalén con un mensaje personal en su cuenta de X. "Termina mi etapa como corresponsal en Jerusalén, después de casi dos años intensos cubriendo Oriente Medio. Han sido meses de trabajo profundo, de historias duras, complejas y necesarias", ha escrito.

| RTVE

Con ese mismo mensaje, ha anunciado su llegada a Colombia y el nuevo reto profesional que asume desde América Latina. "Cubriré Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Aterrizo con ilusión… y con un recibimiento lleno de cariño por parte de mis compañeros: tarta, globos y sonrisas", ha añadido.

Almudena Ariza ha dejado claro que, pese al cambio de continente, no desvincula su mirada ni su compromiso de lo que sigue ocurriendo en Gaza. "No me desconecto de Gaza", escribió, subrayando la gravedad de la situación humanitaria. "Allí siguen muriendo, no solo bajo las bombas, sino de hambre. Es atroz. Inhumano. Y ocurre ante los ojos del mundo", ha añadido.

La periodista también lanzó un mensaje rotundo sobre su papel como informadora. "Denunciaré desde donde esté", afirmó, y aseguró que continuará "compartiendo los vídeos y testimonios que me llegan. Porque informar también es resistir".

"En septiembre estreno, además, un podcast sobre Gaza que aportará contexto y perspectiva, pero también mostrará lo esencial: esa franja donde conviven el exterminio sistemático y la entrega de quienes se juegan la vida por ayudar. Seguiré contando. Gracias por estar ahí y por no dejar de escuchar y de leerme", ha concluido.