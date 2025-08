'Tardear' revela el verdadero motivo del conflicto entre Sofía y Cristian Suescun

La tensión en la familia Suescun vuelve a escalar, y esta vez no es Maite Galdeano quien se encuentra en el centro del huracán. El protagonismo recae ahora en Cristian Suescun, quien ha roto definitivamente su relación con su hermana Sofía Suescun. Además, ha señalado directamente a Kiko Jiménez como el causante de este nuevo capítulo de desencuentros familiares.

Todo comenzó cuando Cristian Suescun compartió una imagen desde el hospital, donde se encontraba realizándose pruebas médicas. Según reveló Leticia Requejo en 'Tardear', el joven confesó que Sofía Suescun no estuvo a su lado en este momento complicado, y que su relación con ella atraviesa una grave crisis.

En 'Fiesta', Kiko Jiménez se mostró visiblemente agotado por la situación que le rodea: "Yo lo que hago es estar para todos, intento lidiar, mirar por mi pareja, mirar también por Cristian, antes mirar por Maite y solo recibo golpes de todo el mundo, como si fuera yo aquí el culpable de no sé qué. Su relación no pasa por un buen momento, ¿no? Ya se lo dijo Cristian a Leticia Requejo. Pues nada, ya está. Yo, por lo que tenía entendido, me llevo bien con él y le he escrito".

| @suescungaldeano

Además, Maite Galdeano intervino en 'Tardear': "Yo no voy a hablar nada, me da igual lo que digan, yo a mis hijos les voy a apoyar hasta la muerte, los amo". Sin embargo, en privado, según explicó el periodista Álex Álvarez, la madre sí habría confirmado que Sofía y Cristian no mantienen ningún tipo de vínculo desde hace tiempo.

Según Omar Suárez, Kiko Jiménez se siente dolido con su cuñado, y que detrás de todo estaría una presión constante por parte de Sofía Suescun hacia Cristian para que "se ponga a trabajar". "Todo esto se debe a que Sofía no ha parado durante meses de decirle a su hermano ponte a trabajar. El único fin de Cristian es trabajar en televisión y se ha agarrado a esto para ganar dinero fácil", explicaba.

| Telecinco

"Me dice que el origen de todo esto es cuando una amiga de Sofía viene a pasar unos días a Madrid y se queda a pasar la noche con Cristian. Tras esa noche, la amiga de Sofía le dice que Cristian intentó sobrepasarse con ella y Sofía dijo basta y le pidió que se centrara. Él ante la desesperación monta todo esto con los consejos de su madre y ahí se rompe la relación", explicó Omar Suárez en 'Tardear'.

Por Leticia Requejo llegó a 'Tardear' la versión de Cristian Suescun: "Me dice que la situación que vive con su hermana es muy dura, dice que se ha quedado sin familia. Considera que su hermana tiene cero personalidad, que está guiada por Kiko y que es por el único por el que apuesta y que la culpa de todo el drama familiar es de Kiko. Él le ha metido en la cabeza que no le conviene ni Kiko ni Maite y que ha conseguido su objetivo".