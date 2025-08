Marc Giró revela las ofertas que ha recibido tras el éxito de 'Late Xou' en TVE

Aunque la cuarta temporada de 'Late Xou' ya está confirmada por RTVE, Marc Giró no se atreve aún a asegurar su vuelta. Así lo expresó durante su intervención en el espacio '¿Y tú qué miras?' de la Cadena SER, donde habló abiertamente del futuro del proyecto. De hecho, el presentador también se ha pronunciado sobre su contrato con la cadena pública.

La entrevista arrancó con una pregunta directa sobre su futuro en RTVE: "¿Cuándo vuelves?". Lejos de esquivarla, Marc Giró respondió con naturalidad, aunque dejando claro que hay algunos factores clave por resolver: "Todo apunta a que volveremos, pero tampoco lo puedo garantizar. Estamos viendo cada coma, cada cláusula...".

Con su tono irónico habitual, el comunicador también compartió algunas reflexiones personales sobre el fenómeno en que se ha convertido 'Late Xou'. "Me estoy planteando que esto no se quede como un programa mítico, como un unicornio que pasó una vez", bromeó. Lo dijo con humor, pero también como aviso: no todo depende de las ganas de volver.

| RTVE

Marc Giró desveló que se encuentra en negociaciones con RTVE y que incluso ha planteado una mejora presupuestaria. "He pedido más dinero público", soltó entre carcajadas. Aunque el tono era claramente con humor, el mensaje entre líneas es claro: hay aspectos económicos aún por resolver.

Aun así, el presentador dejó claro que su voluntad es seguir: "Yo confío en volver pronto, lo digo sinceramente". Pero al mismo tiempo, reconoció que el balón no está en su campo: "La pelota no está en mi tejado, pero todos estamos remando en la misma dirección".

Por si acaso, Marc Giró no descarta otras vías: "Si ahora me llama Mediaset España y me dan 400 millones de euros, pues paso de la televisión pública a la privada", declaró en tono burlón. Incluso fue más allá, asegurando que han recibido propuestas de "todas las televisiones". No obstante, reafirmó su apuesta por el modelo público: "Va a tope con lo público".

Recordamos que 'Late Xou' cerró su tercera temporada en abril sin grandes alardes, dejando en el aire si aquella sería su despedida definitiva. A pesar de sus buenos datos, ya que consiguió una media del 9,8% de cuota y casi 800.000 espectadores, no hubo anuncio inmediato de renovación. Esto que desató rumores sobre un posible salto de Marc Giró a otros grupos audiovisuales, con TV3 y Atresmedia como principales apuestas.