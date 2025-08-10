Jarro de agua fría para Timur tras una importante pérdida en 'Renacer'

Antena 3 emite este lunes 11 de agosto, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de las reposiciones de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Timur, afectado tras descubrir la verdad sobre su pasado, pidió explicaciones a Nevra y terminaron enfrentados. Seren decidió dejar que su madre entrara a la habitación del hospital en un intento de reconciliación. Sin embargo, el encuentro provocó nuevas contracciones en Seren y Rengin sugirió que debía dar a luz.

Bahar creyó que todavía era pronto para que Seren diera a luz a los bebés y ella se mostró conforme a pesar de los riesgos. Nevra decidió mudarse con Gulçiçek tras su distanciamiento con Timur. Por otro lado, Leyla consiguió hablar a solas con él y confesó a todos la realidad.

Cagla y Tolga continuaron abriéndose el uno al otro sobre los problemas de su pasado. Mientras, las cosas en el hospital se siguieron complicando cada vez más. Bahar se vio obligada a asistir a Seren durante el parto y la operación de Leyla no salió como se esperaba.

| Atresmedia

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Bahar y Evren consiguen que Seren tenga a sus dos bebés, siguiendo las indicaciones de Rengin. Por otro lado, Timur pierde a su madre durante la operación. Unos días más tarde, descubren que Leyla ha dejado dos testamentos para repartir su herencia entre Timur y Bahar.

Además, Leyla les agradece lo feliz que ha sido durante sus últimos días, mientras Nevra intenta acercarse a Timur, pero él todavía no está preparado. Seren está muy preocupada por sus hijos y no se quiere separar de la incubadora. Aziz quiere abrir una investigación contra su madre porque la culpa de cómo se encuentra Seren, pero Timur se lo impide.