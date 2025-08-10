Kiko Jiménez da plantón a 'Fiesta' y los presentadores tienen que dar explicaciones

La guerra abierta entre Kiko Jiménez y su familia política ha sumado un nuevo capítulo y no precisamente en plató. El colaborador, que debía responder en 'Fiesta' a las incendiarias acusaciones de Cristian Suescun, optó por no aparecer en el programa, dejando a todos con la palabra en la boca.

El origen de este nuevo conflicto familiar se remonta a su última intervención en 'Tardear', donde Cristian no se contuvo: "Sigue el mismo patrón, se aprovecha de todas las mujeres. Tiene que ir en el Porsche de mi hermana conduciéndolo él como que es algo en la vida", dijo, sacando a relucir su cercanía con Gloria Camila, expareja del jienense.

"¿No será el montajista? Primero con Gloria Camila, luego con mi hermana", insistió, asegurando que a la hija de Ortega Cano "la estafó". Y remató: "Me lo han dicho, que lo único que quiere en su vida es vivir de las mujeres".

| Mediaset

Tras estas declaraciones, todo apuntaba a un cara a cara en 'Fiesta', pero el esperado enfrentamiento no se produjo. César Muñoz se encargó de explicar la ausencia: "Ha decidido no venir al programa. Sabemos que lo está pasando mal por la tensa situación que ha vivido esta semana con su cuñado y también con su suegra, Maite Galdeano".

"Hay un motivo de fuerza mayor que le ha impedido, como él hubiese querido, estar aquí con nosotros", añadía César Muñoz. Un motivo que dejó perplejos a varios colaboradores. "Hago dos balances: uno, o hay miedo a abrir una caja de Pandora mucho más peligrosa de la que ya ha contado Cristian Suescun", lanzó Amor Romeira entonces en 'Fiesta'.

La colaboradora fue más allá, interpretando que "otra que sitúa a Kiko un poquito más empático con la realidad que está viviendo, que le acerca un poco más a Gloria Camila porque ella está viviendo lo mismo que él de una familia que va en contra de ella y ahora él está recibiendo un poco de su propia medicina".

En medio de tantas suposiciones, Omar Suárez salió en defensa del de Linares, asegurando que atraviesa un momento complicado. "El problema es que ha ido todo muy brusco para él y para Sofía, para el trabajo de ella", explicó en 'Fiesta'.