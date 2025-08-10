Gerra d'aigua freda per a Timur després d'una pèrdua important a 'Renéixer'
En el nou capítol de 'Renéixer', en Timur perd la seva mare durant l'operació
Antena 3 emet aquest dilluns 11 d’agost, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després de les reposicions d''El Hormiguero'. Adquirida ja a més de 50 països, la sèrie turca s’ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior, Timur, afectat després de descobrir la veritat sobre el seu passat, va demanar explicacions a Nevra i van acabar enfrontats. Seren va decidir deixar que la seva mare entrés a l’habitació de l’hospital en un intent de reconciliació. Tanmateix, la trobada va provocar noves contraccions en Seren i Rengin va suggerir que havia de donar a llum.
Bahar va creure que encara era aviat perquè Seren donés a llum als nadons i ella s’hi va mostrar conforme tot i els riscos.Nevra va decidir mudar-se amb Gulçiçek després del seu distanciament amb Timur. D’altra banda, Leyla va aconseguir parlar a soles amb ell i va confessar a tothom la realitat.
Çağla i Tolga van continuar obrint-se l’un a l’altre sobre els problemes del seu passat. Mentrestant, les coses a l’hospital es van continuar complicant cada vegada més. Bahar es va veure obligada a assistir Seren durant el part i l’operació de Leyla no va sortir com s’esperava.
'Renéixer' compta amb un elenc format perDemet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.
Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dilluns?
D’aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', Bahar i Evren aconsegueixen que Seren tingui els seus dos nadons, seguint les indicacions de Rengin. D’altra banda, Timur perd la seva mare durant l’operació. Uns dies més tard, descobreixen que Leyla ha deixat dos testaments per repartir la seva herència entre Timur i Bahar.
A més, Leyla els agraeix com de feliç ha estat durant els seus últims dies, mentre Nevra intenta apropar-se a Timur, però ell encara no està preparat. Seren està molt preocupada pels seus fills i no es vol separar de la incubadora. Aziz vol obrir una investigació contra la seva mare perquè la culpa de com es troba Seren, però Timur l’hi impedeix.
