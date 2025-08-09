Jarro de agua fría para Ferit tras la decisión sobre su relación en 'Una nueva vida'

Antena 3 emite este domingo 10 de agosto, a las 22h, un nuevo capítulo de 'Una nueva vida'. Esta superproducción es ganadora de 14 premios internacionales y ha conquistado a la audiencia en a más de 120 países. 'Una nueva vida', que está disponible por adelantado en atresplayer, ya culminó en Turquía con el final de su tercera temporada.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Seyran descubrió que la prima de Pelin estaba detrás de las fotos. Ella y Ferit discutieron sobre el tema, pero tras reflexionar a solas, Seyran decidió que quería tener un hijo y formar una familia.

Ferit intentó secuestrar a Pelin, pero acabó llevándose una paliza y lo único que consiguió fue que su tío quisiera casarla con otro hombre. Ferit no lo pudo permitir y se las ingenió como pudo para llevarse a Pelin y esconderla en la mansión.

Suna y Kaya organizaron una boda exprés para casarse de un día para otro. Suna ocultó su tristeza tras saber que su prometido solo sentía pena por ella, pero estuvo dispuesta a todo para ser feliz. Durante la ceremonia, el tío de Pelin irrumpió muy enfurecido buscando a su sobrina: nadie entendió qué estaba pasando y Seyran fue quien se llevó la peor noticia.

| Atresmedia

En audiencias, 'Una nueva vida' ha estado el top de ficción de esta temporada. Ha sido la serie internacional más vista de la noche con una media de más de un millón de seguidores de media, junto a 2,6 millones de espectadores únicos y un 10,9% de cuota de pantalla.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida'?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran se queda completamente impactada al ver que Pelin está embarazada. Decide cortar su relación con Ferit e irse de la mansión. Ferit suplica a Seyran que no le deje y asegura que él tampoco sabía nada, que llevaba mucho tiempo sin hablar con Pelin.

Aun así, Seyran no ve futuro a su matrimonio y considera que Ferit tiene que centrarse en criar a su hijo. Kaya confiesa a Suna que su objetivo es vengarse de Halis por todo el tiempo que han estado apartados de la familia. Le dice que si se casan intentará hacerla feliz y así ambos saldrán beneficiados.