'Fiesta' revela estafador de famosos, que ha timado a Montoya o Carmen Alcayde

El universo de los bolos y promociones en redes sociales se ha convertido en una fuente de ingresos adicional para muchos rostros de Mediaset. Montoya, Carmen Alcayde, Amor Romeira o Kiko Rivera son solo algunos de los que suelen aceptar estas ofertas, que normalmente se cierran a través de acuerdos directos con los empresarios. Sin embargo, no siempre las gestiones son limpias y en ocasiones aparecen intermediarios que acaban generando graves problemas, según se ha revelado en 'Fiesta'.

De este modo, 'Fiesta' se puso nombre a uno de esos supuestos intermediarios fraudulentos: Fran Kyra. Amor Romeira lo desveló públicamente: "La táctica de este estafador es, contacta con el famoso, le vende que hay un bolo, y le pide dinero al de la discoteca por adelantado". Según relató, el hombre se camufla tras identidades distintas en función de con quién trate, ya que a ella se presentó como Víctor y a Carmen Alcayde como Martín.

La dinámica, según Amor Romeira en 'Fiesta', es siempre la misma: "Una vez que le adelantan el dinero él desaparece del mapa". Una acusación que no quedó sin respuesta, ya que el señalado intervino en directo para rechazarla: "No voy a reconocer cosas que no son verdad".

| Telecinco

Pese a esa defensa, 'Fiesta' mostró ejemplos concretos de afectados. Carmen Alcayde, por ejemplo, había anunciado hace solo unos días un evento en Jaén para finales de agosto. La sorpresa llegó cuando se confirmó que la fiesta nunca había existido.

"Con Montoya pactó fechas que él ni siquiera sabía y pedía una señal para garantizar al personaje. La señal nunca se devuelve y Montoya no va al evento. Con Carmen Alcayde y otros fue que cobraba una cantidad por todos que era muy barata y el empresario decía que sí. Ellos iban al bolo y después les diría 'mañana me hacen el ingreso y os lo pago' y después no se lo pagaría", reveló Amor Romeira en 'Fiesta'.

En el caso de Carmen Alcayde, ella misma contó que intentó protegerse: "En mi caso le dije que me pasara el contrato y el 50% por adelantado y entonces desapareció. Es muy fuerte".

El acusado, sin embargo, trató de desviar la atención cargando contra la colaboradora: "Esto se ha formado por Amor Romeira. Me gustaría explicarme bien y no por teléfono. Carmen Alcayde es una víctima de Amor Romeira porque la ha engañado. Yo no he cobrado nada por ninguna de las dos. Solo he cobrado por Montoya. Eso sí lo voy a confirmar. Solamente fueron 50 euros, pero no es nada de lo que se está contando".