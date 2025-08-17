José Luis Vidal se despide de 'La mirada crítica' y anuncia a un nuevo presentador

Este verano, 'La mirada crítica' ha vivido un relevo en su elenco de presentadores. Ana Terradillos se despidió de la audiencia el 1 de agosto para disfrutar de unas semanas de descanso antes de regresar en septiembre al programa. La periodista seguirá formando parte de las mañanas de Telecinco junto a 'El programa de Ana Rosa', que ampliará su horario, y con el nuevo 'Vamos a ver' con Patricia Pardo.

Durante las primeras semanas de agosto, José Luis Vidal, habitual copresentador del formato, asumió la conducción diaria 'La mirada crítica'. Durante el verano, además, el programa ha vuelto a ocupar su horario original de 9:00h a 10:30h en sustitución de 'El programa de Ana Rosa'.

Sin embargo, este jueves José Luis Vidal también se despidió temporalmente de la audiencia: "Noto entre los compañeros cierta sorna porque un servidor se va de vacaciones", comentó entre risas. El programa no se quedará huérfano, ya que Jano Mecha será el encargado de tomar el relevo en las próximas emisiones.

| Mediaset

Jano Mecha regresa así a 'La mirada crítica', donde ya había ejercido como copresentador. Sin embargo, después saltó a copresentar junto a Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' desde febrero. Ahora, será él quien de nuevo conduzca el espacio hasta la vuelta de Ana Terradillos en septiembre.

La despedida de José Luis Vidal contó con la complicidad de sus compañeros en directo. "Aquí donde le ven Vidal se vuelve a ir de vacaciones, yo no, yo les espero aquí el lunes y buenas vacaciones Vidal", dijo Irene Sanz tras repasar otras noticias del día. Más tarde, el propio periodista se dirigió a la audiencia: "Un servidor se va. El lunes estará aquí en 'La mirada crítica' a partir de las 9h de la mañana Jano Mecha, que pasen ustedes un feliz puente y se quedan con el maestro de maestros, con Alfonso Egea y 'Vamos a ver'".

Además, José Luis Vidal compartió un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram: "He disfrutado cada programa. He reducido el número de palabras por minuto y he intentado ser lo más riguroso posible. Ojalá el fuego se extinga lo más pronto posible. Eso es lo único importante ahora. Gracias por la confianza, por las críticas constructivas y por la compañía. Tremendo equipo somos en 'La mirada crítica' (¡Nos vemos en septiembre!)".