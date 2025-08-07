Laura Pamplona reaparece y revela la realidad detrás de 'Aquí no hay quien viva'

Laura Pamplona ha reaparecido en 'YAS Verano', donde ha hecho un recorrido por su carrera profesional, compartiendo algunas anécdotas de sus trabajos más conocidos. Uno de ellos ha sido 'Aquí no hay quien viva', la icónica comedia de Antena 3 en la que dio vida a la inolvidable Alicia. Aunque durante un tiempo le incomodó ser identificada únicamente con ese personaje, hoy reconoce que le tiene un enorme cariño.

"Recuerdo la etapa de 'Aquí no hay quien viva' con mucho cariño y también guardo muchos amigos de esa etapa. Fue muy bonito y divertido estar ahí", ha afirmado la actriz, mostrando la nostalgia que le produce aquella etapa. Pero más allá del buen ambiente, Laura Pamplona ha hablado con total franqueza sobre la carga de trabajo que implicaba formar parte de una serie de tanto éxito.

"No lo voy a negar, era bastante fuerte la manera de grabar que teníamos. Estábamos muchísimas horas", ha recordado en 'YAS Verano'. Un ritmo que, como ha explicado, agotaba por la duración de las jornadas, pero también por la dinámica improvisada con la que se trabajaba.

| Atresmedia

De este modo, ha revelado más detalles: "Los guiones se escribían al mismo tiempo que grabábamos. Para los guionistas era maratoniano porque tenían que escribir el capítulo para el día siguiente". Esta situación, lejos de ser puntual, se convirtió en la norma durante sus últimos meses en 'Aquí no hay quien viva'.

Laura Pamplona ha confesado que prepararse los textos en esas condiciones era una auténtica odisea: "Te aprendías los papeles cómo podías. O te quedabas sin dormir hasta tarde o te lo aprendías en el coche. Mis últimos meses fueron así, fue muy duro". Incluso ha detallado que, en algunos momentos, su jornada comenzaba a las siete de la mañana y no terminaba hasta las diez de la noche.

Todo ese desgaste acabó pasando factura para ele quipo de 'Aquí no hay quien viva': "Nos pasó factura a todos. Cogías una gripe y era más fuerte de lo normal, había gente con ansiedad... Te pasa factura porque no descansas y llevas mucho estrés", ha revelado. Y no solo era el cansancio físico, ya que la popularidad de la serie también tenía sus efectos: "Fue un poco agobiante porque no te permitía hacer una vida normal".