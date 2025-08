Maite Galdeano se pronuncia tras revelarse el conflicto entre Sofía y Cristian Suescun

Maite Galdeano ha vuelto a escena con un mensaje claro y sin rodeos. Tras hacerse público que sus hijos, Sofía y Cristian Suescun, no se dirigen la palabra, ha decidido romper su silencio y dejar clara su postura. Lo ha hecho desde su TikTok, donde ha reaparecido después de un largo periodo en silencio, alejada tanto de los focos como de las redes.

La pamplonica, que actualmente reside en un barco atracado en San Pedro del Pinatar (Murcia), lleva un año sin tener contacto con su hija. Una ruptura que comenzó exactamente hace doce meses, cuando Sofía Suescun la expulsó de su casa. Lejos de buscar la reconciliación, ha aprovechado la reciente controversia familiar para posicionarse claramente a favor de su hijo Cristian Suescun.

"Menos mal que mi hijo está abriendo los ojos...", escribió Maite Galdeano en un comentario en TikTok, aludiendo a vídeos que hacían referencia al distanciamiento entre sus hijos. Más aún, no dudó en señalar directamente a Sofía Suescun como causante del malestar de Cristian Suescun: "Si mi hijo está así es por su hermana, porque él es lo mejor de la familia, mi Cristian".

| @suescungaldeano

Estas palabras llegan justo después de que Cristian Suescun revelara públicamente que se le ha detectado "una anomalía en el estómago" durante unas pruebas médicas. Según ha revelado, la única persona que se ha interesado por su estado ha sido su madre.

Días antes de estas declaraciones, Maite Galdeano ya había publicado una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a sus hijos. Compartió un vídeo generado por inteligencia artificial en el que se ve una sala de recién nacidos ocupada por cachorros en lugar de bebés humanos. "Preferibles ante los de dos patas", escribió, dejando poco margen a la interpretación.

Este lunes se cumple un año exacto desde que, según Maite Galdeano, su hija la echó de casa. Un aniversario que ella misma ha anunciado como el inicio de un nuevo cambio en su vida: "El día 4 hará un año que la que eché por las entrañas me echó de casa. No pasa nada, ese día me va a cambiar la vida 180 grados de nuevo, lo iréis viendo".