Kiko Jiménez revela ahora en 'Fiesta' su verdadera relación con Cristian Suescun

La reciente hospitalización de Cristian Suescun ha destapado preocupación por su salud, pero también el complicado entramado familiar que lo rodea. Tras compartir una imagen desde una camilla en un hospital, el hijo de Maite Galdeano explicaba que se encontraba a la espera de resultados médicos tras someterse a una gastroscopia. Además, Cristian Suescun confesó que su relación con su hermana Sofía Suescun atravesaba un momento delicado y no recibió mensajes de apoyo ni por parte de ella ni de Kiko Jiménez.

Ante el revuelo, Kiko Jiménez se ha pronunciado este domingo en 'Fiesta': "Estamos todos preocupados. Esperemos que no sean nada esas pruebas que tienen que hacerle. Que se cuide y que se mejore, le deseamos todo lo mejor del mundo".

Además, Kiko Jiménez quiso aclarar su posición sin entrar a valorar lo dicho por Cristian: "Sofía está muy mal porque ya no puede más. Lleva un año, desde que pasó todo esto con su madre, soportando mucha presión. Por respeto a ella, porque me lo ha pedido, no voy a hablar de este tema que me imagino que, tanto él como su madre, querrán retroalimentar, pero yo prefiero no pronunciarme".

| @suescungaldeano

"Yo lo que hago es estar para todos. Intento lidiar, mirar por mi pareja, mirar también por Cristian, antes mirar por Maite y solo recibo golpes de todo el mundo... Como si fuera yo aquí el culpable de no sé qué", añadía en 'Fiesta'.

No obstante, finalmente ha entrado en algunos detalles: "Su relación no pasa por un buen momento, ¿no? Ya se lo dijo Cristian a Leticia Requejo. Pues nada, ya está. Yo, por lo que tenía entendido, me llevo bien con él. Sí le he escrito".

"El otro día la madre, ahora él... Yo doy la cara, no me voy a esconder, pero, por el bien de mi pareja, que es la que lo está pasando realmente mal con esta situación personal y familiar, no me voy a pronunciar más", decía.

Finalmente, Kiko Jiménez lanzó una reflexión en 'Fiesta' que apunta a los intereses detrás: "Hay un interés y yo no soy el interesado. Todos somos bastante adultos, el público también. Hay un interés, mío no es. El otro día habla con una periodista y le cuenta una situación que podría resolverse de manera íntima con su hermana...".