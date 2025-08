'Más vale tarde' recupera por sorpresa a una colaboradora de 'La familia de la tele'

'Más Vale Tarde' ha sorprendido este lunes 4 de agosto con la aparición de una voz experta en asuntos de Casa Real. Se trata de Silvia Taulés, antigua colaboradora de 'La familia de la tele', el desaparecido magacín de las tardes de La 1. Cabe destacar que no es la primera vez que la periodista participa en 'Más vale tarde', ya que ha realizado intervenciones en el pasado.

Su intervención, vía videollamada, ha estado centrada en un asunto que inquieta a más de uno en la jefatura del Estado: la publicación de las memorias del rey Juan Carlos I. El libro, cuya existencia ya genera preocupación en círculos cercanos a Zarzuela, recoge la versión personal del rey emérito sobre su reinado. De hecho, hablará de los escándalos que rodearon su figura en los últimos años. Una obra que, más que cerrar heridas, podría abrir nuevas brechas en la imagen pública de la monarquía.

Silvia Taulés ha sido contundente al señalar que "en la Casa Real hay verdadero ‘temor’ ante la publicación de este libro". Ha justificado esa tensión en el hecho de que "pueda quedar tocada la imagen de la corona". El emérito habría decidido pasar directamente al ataque: "Saben que el rey Juan Carlos está desatado, se ha cansado de que nadie le defienda y ha decidido defenderse él mismo".

| Atresmedia

"La relación es tensa y su hijo le ha puesto condiciones para volver, como que no puede pernoctar en Zarzuela, y eso es algo que él tiene clavado el corazón. La relación es cordial como padre e hijo, pero como rey y exrey no lo es. Y que el rey emérito haya decidido ahora escribir esas memorias no ha sentado nada bien", ha explicado Silvia Taulés.

Además, Silvia Taulés ha adelantado que no se tratará de un libro profundamente introspectivo, sino más bien de un relato parcial. "No va a ser un libro muy biográfico". De hecho, ha puesto el foco en una ausencia llamativa: "Lo que va a ser polémico es lo que no se cuenta".

"No va a haber una sola línea dedicada a Bárbara Rey, por lo que queda un hueco muy grande en la historia personal de Juan Carlos I", ha explicaba Silvia Taulés. Una omisión que, lejos de pasar desapercibida, refuerza la sospecha de que el emérito no busca hacer autocrítica: "Habrá muchísimas más ausencias que demuestran que no ha entonado un mea culpa de verdad".