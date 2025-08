'Més val tard' recupera per sorpresa una col·laboradora de 'La família de la tele'

'Més val tard' ha sorprès aquest dilluns 4 d'agost amb l'aparició d'una veu experta en assumptes de la Casa Reial. Es tracta de Sílvia Taulés, antiga col·laboradora de 'La família de la tele', el desaparegut magazín de les tardes de La 1. Cal destacar que no és la primera vegada que la periodista participa a 'Més val tard', ja que ha fet intervencions en el passat.

La seva intervenció, via videotrucada, s'ha centrat en un assumpte que inquieta més d'un a la prefectura de l'Estat: la publicació de les memòries del rei Joan Carles I. El llibre, l'existència del qual ja genera preocupació en cercles propers a la Zarzuela, recull la versió personal del rei emèrit sobre el seu regnat. De fet, parlarà dels escàndols que van envoltar la seva figura els darrers anys. Una obra que, més que tancar ferides, podria obrir noves escletxes en la imatge pública de la monarquia.

Sílvia Taulés ha estat contundent en assenyalar que "a la Casa Reial hi ha un veritable 'temor' davant la publicació d'aquest llibre". Ha justificat aquesta tensió pel fet que "pugui quedar tocada la imatge de la corona". L'emèrit hauria decidit passar directament a l'atac: "Saben que el rei Joan Carles està desfermat, s'ha cansat que ningú el defensi i ha decidit defensar-se ell mateix".

| Atresmedia

"La relació és tensa i el seu fill li ha posat condicions per tornar, com que no pot pernoctar a la Zarzuela, i això és una cosa que ell té clavada al cor. La relació és cordial com a pare i fill, però com a rei i exrei no ho és. I que el rei emèrit hagi decidit ara escriure aquestes memòries no ha agradat gens", ha explicat Sílvia Taulés.

A més, Sílvia Taulés ha avançat que no es tractarà d'un llibre profundament introspectiu, sinó més aviat d'un relat parcial. "No serà un llibre molt biogràfic". De fet, ha posat el focus en una absència cridanera: "El que serà polèmic és el que no s'explica".

"No hi haurà ni una sola línia dedicada a Bárbara Rey, per la qual cosa queda un buit molt gran en la història personal de Joan Carles I", explicava Sílvia Taulés. Una omissió que, lluny de passar desapercebuda, reforça la sospita que l'emèrit no busca fer autocrítica: "Hi haurà moltíssimes més absències que demostren que no ha entonat un mea culpa de veritat".