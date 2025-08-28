Lista de posibles presentadores de '¡Vaya Fama!', con Carmen Alcayde como favorita

Telecinco prepara a contrarreloj '¡Vaya Fama!', su nuevo formato para el fin de semana que sustituirá a 'Socialité'. El espacio, que estará producido por Cuarzo Producciones ('La Isla de las Tentaciones', 'Supervivientes'), se estrenará durante el mes de septiembre. Es por ello que Telecinco, junto a la productora, ha realizado un casting para conseguir a la pareja de presentadores para '¡Vaya Fama!'.

Recordamos que '¡Vaya Fama!' narrará la última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido. El formato analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones y conexiones en directo. Así como los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

De este modo, según ha publicado en exclusiva Poco Pasa TV, Telecinco ha hecho casting a ocho periodistas para ponerse al frente de '¡Vaya Fama!'. La favorita, a día de hoy, sería Carmen Alcayde, que volvería a presentar tras años alejada de este rol, centrada en su faceta como colaboradora y concursante de realities, como 'Supervivientes'. Cabe destacar que la periodista formó parte del equipo de colaboradores de 'Socialité' durante los primeros meses del año, con una sección sobre 'GH DÚO'.

| Mediaset

Otra de las favoritas sería Sonia Ferrer, que ya realizó el casting de 'El diario de verano' y está ligada a Mediaset como colaboradora de 'En boca de todos'. Hay otros dos rostros también conocido para los espectadores de Telecinco que han realizado el casting que son Frank Blanco y Cristina Lasvignes. Ambos se quedan sin proyecto a partir de septiembre tras la cancelación de 'Tardear' en el caso del presentador y el final de las sustituciones de Jorge Javier Vázquez para ella.

Otro de los nombres que se han probado son la colaboradora de 'De Viernes' Patricia Pérez e Iván Reboso, tertuliano de 'Fiesta'. Así como los periodistas Ricardo Altable y Fran Ramírez, poco reconocidos para los espectadores de Telecinco.

Con '¡Vaya Fama!', Telecinco intentará ganar terreno en una franja dominada por 'La Ruleta de la Suerte'. Durante los últimos meses, además, 'D Corazón' había conseguido también superar a 'Socialité'. De hecho, desde su cancelación, el programa de Anne Igartiburu ha conseguido hasta superar el doble dígito, ganando terreno en la mañana del fin de semana.