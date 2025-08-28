Kiko Matamoros explota contra Telecinco y señala directamente su crisis de audiencias

Kiko Matamoros vuelve a estar en el centro de la actualidad televisiva. El que fuese colaborador de Sálvame, que prepara su regreso a Ten con 'No somos nadie', ha aprovechado las redes sociales para pronunciarse sobre el delicado momento que atraviesa Telecinco. Y es que el canal principal de Mediaset está en uno de sus peores momentos en este mes de agosto.

Desde la desaparición de 'Sálvame', Kiko Matamoros no ha escondido sus críticas hacia Mediaset. Aunque en su día estuvo vetado junto a otros rostros del universo 'Sálvame', él mismo admitió que la cadena le ofreció regresar como defensor de su hija Laura Matamoros en 'Supervivientes'. Sin embargo, rechazó la propuesta y, desde entonces, ha preferido opinar desde fuera de forma bastante dura.

En esta ocasión, el tertuliano ha reaccionado a los datos de audiencia de este martes, que reflejan la caída sostenida de Telecinco. Sus palabras no han pasado desapercibidas: "No suelo entrar en estas cosas, pero me resulta escandaloso el hundimiento de una cadena que fue durante años líder de audiencia, o segunda opción en el peor de los casos".

| RTVE

"¡Y no ruedan cabezas directivas!", sentenció Kiko Matamoros. Lejos de quedarse en la crítica, el colaborador quiso también mostrar cercanía con los trabajadores, aunque no sin un toque de ironía: "Ánimo a los trabajadores de Telecinco, ahora TELEQUINTOS".

El contexto no podía ser más propicio para sus comentarios. Telecinco vive el momento más delicado de su historia, este agosto en tercera posición con un pobre 8% de media. El canal lleva tres años de caída continua, la semana pasada firmó su mínimo histórico y todo indica que agosto quedará marcado como el peor mes de la cadena de Mediaset.

Mientras tanto, Kiko Matamoros ultima su regreso a la televisión con 'No somos nadie', espacio que se estrenará el lunes 1 de septiembre en Ten. El programa ya ha confirmado su horario y sus colaboradores, en un intento por recuperar el espíritu del desenfadado 'Sálvame' también junto a María Patiño y Belén Esteban. No obstante, habrá importantes bajas como la de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés.