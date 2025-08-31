El mensaje de Iván González hacia José Luis Losa antes de volver a 'Supervivientes'

El estreno de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ya tiene fecha: será el jueves 4 de agosto en Telecinco. Entre los concursantes que volverán a poner rumbo a Honduras figura Iván González, que participó en la edición de 2017. Aquella temporada quedó marcada por la victoria de José Luis Losa, concursante muy querido que falleció en 2022 a los 47 años.

José Luis Losa se quitó la vida de forma inesperada pocos meses después de la muerte de su esposa, Inma.Su pérdida dejó un vacío enorme tanto en el programa como en los seguidores que lo habían acompañado desde sus inicios televisivos.

Con motivo de su regreso a la aventura, Iván González ha querido dedicar un mensaje muy especial a la memoria de su amigo. "Qué difícil será está aventura sin ti, amigo, y cómo voy a echar de menos todos nuestros momentos", escribió en redes sociales, junto a varias imágenes en las que aparecen juntos durante la convivencia en la isla de 'Supervivientes'.

| @ivangonzalez

La relación que ambos construyeron en el reality se convirtió en una auténtica amistad, y el recuerdo sigue muy vivo para el colaborador de Telecinco. "Tu sueño hubiera sido volver y el mío vivirla contigo, siempre en mi equipo", añadió, dejando claro que para él, esta nueva experiencia será también un tributo a quien considera un compañero irreemplazable.

Recordamos que el fallecimiento de José Luis Losa conmocionó a la televisión y a quienes compartieron con él la experiencia en Honduras. Tras conocerse la noticia, Iván González confesó el impacto que le había causado: "Estaba triste. Le ha podido la pena era una gran persona. A la vez lo veía con ganas, no me esperaba para nada esto. Es que José Luis sin Inma pensaba que no era nadie. No he conocido a nadie tan bueno".

El ganador de 'Supervivientes' en 2017 fue hallado sin vida en su domicilio. Los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento. En tan solo tres meses, sus dos hijos perdieron a ambos progenitores, quedando como legado el recuerdo de una historia de amor marcada por la unión inseparable de la pareja.