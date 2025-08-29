'Supervivientes All Stars' tira de tronistas y recupera por sorpresa a Noel Bayarri

Noel Bayarri vuelve a Honduras como concursante de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Con su llegada, el casting suma un nuevo rostro conocido que compartirá convivencia con Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero, la última en ser confirmada.

En su vídeo de presentación, Noel Bayarri recupera su apodo de toda la vida para anunciar su participación: "¿Antojo de 'Mojo Picón'? Aquí estoy yo para dártelo nena. Soy Noel Bayarri, nuevo participante de 'Supervivientes All Stars'. Este año es el mío".

Recordamos que su nombre saltó a la fama en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' donde vivió un final de trono inesperado. María Hernández, tronista en aquel momento,sorprendió a todos eligiéndole a él frente a otros pretendientes como Manu Lombardo, Cristian o Avatar. Aquel desenlace convirtió a Noel Bayarri en uno de los tronistas más recordados de la historia del formato.

| Mediaset

Noel Bayarri probó suerte en 'Supervivientes' en 2015, edición en la que permaneció alrededor de 35 días antes de ser expulsado por el público. Después de aquella experiencia, pasó por el reality 'Solos', se animó a competir en varios equipos de la Kings League. Además, abrió su propio canal en Mtmad, "Mad Mojo", en el que comparte contenidos de su vida cotidiana.

Aunque hoy es principalmente conocido como influencer, Noel Bayarri estudió informática y trabajó un tiempo en ese ámbito en Lanzarote. No terminó la carrera, pues muy pronto se dio cuenta de que lo suyo estaba más cerca del entretenimiento que de los ordenadores. Su salto a la televisión le abrió la puerta a un mundo que le permitió vivir de su imagen, ya que durante sus primeros años llegó a cobrar hasta 3.000 euros por bolo.

Diez años después de su primera experiencia en Honduras, Noel Bayarri encara un nuevo reto en 'Supervivientes All Stars'. Su objetivo esta vez no es solo animar la convivencia, sino también demostrar que tiene la resistencia necesaria para llegar hasta el final y conquistar el ansiado maletín.