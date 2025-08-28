'Supervivientes All Stars' recupera a Miri Pérez-Cabrero tras no llegar a la final

Miri Pérez-Cabrero es undécima concursante de 'Supervivientes All Stars'. La que fuese concursante de 'MasterChef' se suma así a una edición que arrancará el próximo jueves 4 de septiembre. Forma parte de una lista en la que figuran Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres y Alejandro Albalá.

"Bueno, que vuelvo...", señala Miri Pérez-Cabrero en el vídeo presentación de 'Supervivientes All Stars'. "No me podía resistir, estoy en mi hábitat, en 'Supervivientes'. Soy Miri y soy nueva concursante", añade la cocinera, muy feliz y con una sonrisa de oreja a oreja.

Recordamos que la vida de Miri Pérez-Cabrero cambió por completo tras su participación en 'MasterChef' en 2017, donde quedó en quinto lugar. La influencer triunfó y consiguió saltar a la fama, llegando al gran público gracias a su carisma y motivación a la hora de hacer las cosas. Posteriormente, participó en 'Supervivientes' en 2024, siendo una de las protagonistas tras permanecer en Honduras casi 100 días y quedando en séptima posición.

| Mediaset

Los dotes de Miri Pérez-Cabrero no han girado solo en torno a la cocina ni a la supervivencia. Ha hecho distintos pinitos como actriz en distintos proyectos de nuestro país, participando en películas como "Fuimos canciones", de Juana Macías. También en series de ficción, como 'Alguien tiene que morir' o 'Sagrada Familia', en los que aparece con personaje secundario.

Pero, sin duda, hay algo en lo que Miri Pérez-Cabrero sobresale igual o más que en el resto de facetas. Y es que la catalana cuenta con más de 400.000 seguidores en sus principales redes sociales.

A nivel sentimetal, Miri Pérez-Cabrero tuvo un pequeño romance entre los fogones de 'MasterChef' con el exfutbolista granadino afincado en Ibiza Jorge Brazalez. No obstante, esta relación estuvo llena de altibajos y, finalmente, los dos decidieron seguir sus caminos por separado. Más adelante, la amiga de Anita Matamoros tuvo una relación con Pablo Salazar, un joven emprendedor con el que duró hasta febrero de 2024. Recientemente, a Miri Pérez-Cabrero se la ha visto en "actitud muy cariñosa" en un viaje a Ibiza en compañía de Froilán de Marichalar, lo que ha generado todo tipo de reacciones.