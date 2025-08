Audiències: 'Atrapa un Milió' puja i es fa amb el lideratge davant del cinema

Pujada inesperada en audiències per a 'Atrapa un Milió', que lidera des d'Antena 3 amb un bon 11,7% i 862.000 espectadors. La segona opció de la nit és per a la pel·lícula "Els tres mosqueters" amb un 8,8% i 649.000 seguidors a La 1, després del fluix 'Informe Semanal' (6,5% i 462.000). Per la seva banda, 'Cine 5 estrellas: Operación Camarón' punxa a Telecinco amb un escàs 7,2% i 534.000.

'laSexta Xplica' baixa 2,4 punts de quota després de liderar la setmana passada, però continua amb un estupend 7,2% i 443.000 espectadors. Pel que fa a 'El Blockbuster: Infierno Azul', aconsegueix un estupend 7,2% i 593.000 televidents a Cuatro. Finalment, 'Pasa sin llamar' marca un bon 2,6% i 185.000 a La 2, després de la reposició de 'Al cielo con ella' (2,5% i 197.000).

'Fiesta' continua per sobre dels seus resultats habituals amb Terelu Campos com a presentadora sent la segona opció de la seva franja amb un 9,4% de quota i 665.000 a Telecinco. El lideratge en audiències de la tarda és per al Multicine d'Antena 3, que destaca sobretot a la sobretaula amb un bon 12% i 929.000 espectadors. A La 1, estan per sota del que és habitual 'Sessió de Tarda' (9% i 8,2%) i 'Cine de Barrio: El Cantor de Mèxic', que es conforma amb un 8% i 510.000.

Al matí destaca en audiències 'Viatge al centre de la tele' a La 1 amb les seves reposicions: 12% i 264.000, 11,4% i 293.000 i 11,3% juntament amb 341.000 televidents. Just després, 'D Corazón' es conforma amb un 8,2% i 463.000 fidels. Supera a 'Universo Calleja', que substitueix 'Socialité' mantenint les audiències amb un 6,6% i 353.000.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb un gran 21% i 1.368.000 seguidors. Just abans, Karlos Arguiñano també lidera amb un estupend 15,3% i 703.000. A més, Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia, gairebé duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 22,5% i 1.773.000 seguidors.

A nivell diari, Antena 3 lidera amb distància en audiències el dissabte 2 d'agost amb un 11,3%: guanya a la sobretaula i prime time. La 1 amb un 8,8% aconsegueix superar Telecinco, que baixa a tercera amb un 7,7%. Cuatro amb un 7% guanya amb distància a laSexta, que es queda en un bon 5,9% aquest dissabte.

Més de 22 milions d'espectadors van connectar en algun moment amb la televisió. D'aquesta manera, el 47% de la població va veure la televisió en plenes vacances. A més, hi va haver prop de 2,3 hores de mitjana per espectador.