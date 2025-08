Alejandra Rubio esclata a 'Vamos a ver' pel que s'insinua de Terelu Campos

Una vegada més, Alejandra Rubio va protagonitzar un moment incòmode al plató de 'Vamos a ver'. La filla de Terelu Campos va tornar a mostrar la seva incomoditat pel tractament que rep la seva vida personal als mitjans. La col·laboradora no va dubtar a deixar clar el seu cansament davant dels seus companys, especialment després d'un vídeo sobre les seves recents vacances a Màlaga amb Carlo Costanzia, el seu fill i la seva mare.

El que semblava un contingut anecdòtic es va convertir en un detonant. Alejandra Rubio va reaccionar de seguida després de l'emissió del vídeo que mostrava com la premsa havia seguit els seus moviments durant els seus dies de descans. "És que cada dia darrere. Quan feu vacances? Els fotògrafs, quan se'n van de vacances?", va preguntar amb sarcasme i enfadament.

Adriana Dorronsoro va intentar justificar a 'Vamos a ver' la cobertura mediàtica, explicant que el seu viatge coincidia amb el posat de la seva mare, cosa que va despertar més interès periodístic. Però Alejandra Rubio, lluny de suavitzar la seva postura, va respondre taxativa: "Sí, sí que he anat la pitjor setmana, filla. Però et puc demostrar que si és una altra setmana em passa el mateix, també".

| Mediaset

Tanmateix, el punt més delicat va arribar quan es va abordar el paper de Terelu Campos com a àvia, en comparació amb el de Carmen Borrego. La simple menció del tema va desfermar la indignació d'Alejandra Rubio: "Ai, mira, vull dir una cosa. Em sembla tan lleig aquest tema, ho dic de debò, ehhh, entenc que hàgiu de preguntar, però ja entrar a fer comparacions de si és millor àvia o no...".

La col·laboradora de 'Vamos a ver' va defensar amb fermesa el paper de Terelu Campos en la vida del seu nét: "La meva mare no entra en això, ni hi entrarà. La meva mare és una àvia fantàstica i això l'única que ho puc comentar sóc jo, que per això és el meu fill. No vull comparar, no vull que sigui ni millor, ni pitjor. És l'àvia perfecta. No tinc res més a dir. Jo amb la meva mare estic fenomenal"