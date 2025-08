Alejandra Rubio estalla en 'Vamos a ver' por lo que se insinúa de Terelu Campos

Una vez más, Alejandra Rubio protagonizó un momento incómodo en el plató de 'Vamos a ver'. La hija de Terelu Campos volvió a mostrar su incomodidad por el tratamiento que recibe su vida personal en los medios. La colaboradora no dudó en dejar claro su hartazgo ante sus compañeros, especialmente tras un vídeo sobre sus recientes vacaciones en Málaga junto a Carlo Costanzia, su hijo y su madre.

Lo que parecía un contenido anecdótico se convirtió en un detonante. Alejandra Rubio reaccionó de inmediato tras la emisión del vídeo que mostraba cómo la prensa había seguido sus movimientos durante sus días de descanso. "Es que todos los días detrás ¿Cuándo tenéis vacaciones? ¿Los fotógrafos cuándo se van de vacaciones?", preguntó con sarcasmo y enfado.

Adriana Dorronsoro intentó justificar en 'Vamos a ver' la cobertura mediática, explicando que su viaje coincidía con el posado de su madre, lo que despertó mayor interés periodístico. Pero Alejandra Rubio, lejos de suavizar su postura, respondió tajante: "Sí, sí que me he ido la peor semana, hija. Pero yo te puedo demostrar que si es otra semana me pasa lo mismo también".

| Mediaset

Sin embargo, el punto más delicado llegó cuando se abordó el papel de Terelu Campos como abuela, en comparación con el de Carmen Borrego. La simple mención del tema desató la indignación de Alejandra Rubio: "Ay mira quiero decir una cosa. Me parece tan feo este tema, lo digo en serio ehhh, yo entiendo que tengáis que preguntar, pero ya entrar a hacer comparaciones de si es mejor abuela o no...".

La colaboradora de 'Vamos a ver' defendió con firmeza el papel de Terelu Campos en la vida de su nieto: "Mi madre no entra en eso, ni va a entrar. Mi madre es una abuela fantástica y esto la única que lo puedo comentar soy yo, que para eso es mi hijo. No voy a comparar, no quiero que sea ni mejor, ni peor. Es la abuela perfecta. No tengo más que decir. Yo con mi madre estoy fenomenal".