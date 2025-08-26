Alfredo Duro paralitza 'El Chiringuito de Jugones' amb un missatge des de l'hospital
Alfredo Duro va patir un accident durant uns encierros que l'ha portat a l'hospital
L'accident d'Alfredo Duro als encierros de San Sebastián de los Reyes es va convertir en un dels temes centrals de la darrera emissió d'‘El Chiringuito de Jugones’. El col·laborador del programa de Mega va ensopegar contra una barrera del recorregut i va acabar sent envestit per diversos cabestros. Això va generar un gran ensurt tant entre els assistents com entre els seus propis companys de programa.
Tot just començar l'emissió d'‘El Chiringuito de Jugones’, Josep Pedrerol va voler enviar un missatge directe als espectadors, conscient de l'impacte de les imatges que circulaven. "Estarem pendents de l'estat d'Alfredo Duro, tranquil·litat. S'ha endut una bona castanya, però es recuperarà i es posarà bé", deia.
El conductor no només es va mostrar tranquil·litzador, sinó també molt crític amb la decisió del seu amic de participar en una cita d'aquest tipus a la seva edat: "És una feinada. No tenim edat per a aquestes coses, Alfredo, estem per estar a casa mirant la tele, sortir a passejar, una mica de petanca...", advertia amb contundència, per afegir: "Intentarem centrar-nos. Ja t'ho diu la teva dona i jo també".
‘El Chiringuito de Jugones’ va analitzar en directe les seqüències de l'accident, subratllant com de prop va estar de convertir-se en una tragèdia més gran. Cristóbal Soria va remarcar com de desorientat es trobava el periodista després de l'impacte: "Ell no recorda el cop". Més tard, Juanfe Sanz va revelar dades mèdiques fins aleshores desconegudes: "Li han fet sis punts al cap" i "un dels problemes a les costelles li estava provocant que se li comprimís un pulmó".
Aquesta complicació va obligar a traslladar-lo de l'Hospital Reina Sofia a l'Hospital de la Paz, on va quedar ingressat sota observació.
Lluny de dramatitzar, Alfredo Duro va enviar un vídeo des de l'habitació de l'hospital, en què apareixia amb un to optimista tot i el contratemps: "Estic francament bé. Avui tothom em renya. Alfredo Duro abandona des d'avui el món de la tauromàquia".
En aquest mateix missatge va reconèixer que "crec que tinc diverses costelles trencades i una commoció lleu al cap". Josep Pedrerol, després d'escoltar el seu col·laborador, va tancar el tema amb alleujament: "Veient-lo així, jo crec que ens anima a tots".
