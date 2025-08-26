El missatge emotiu de Ramón García sobre el futur d''El Grand Prix' en plena final
Ramón García interromp 'El Grand Prix' amb un missatge directe per als espectadors
La nit de dilluns 25 d’agost va posar el fermall d’or a la darrera edició d’‘El Grand Prix’.El concurs de TVE, conduït per Ramón García, va enfrontar a la final San Sebastián de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) i Cubas de la Sagra (Madrid). Finalment, l’equip canari va aconseguir capgirar el resultat i proclamar-se campió amb 22 punts davant dels 15 dels seus rivals.
Just abans de disputar-se la prova decisiva, Ramón García va interrompre el ritme d’‘El Grand Prix’ per adreçar-se directament als espectadors: "M’he assegut aquí perquè us trobaré a faltar. Quan un és aquí jugant i passant-s’ho bé riu, i ara de cop quan veus tot buit de bitlles, et fa una mica de tendresa. Les super bitlles tornaran i ‘El Grand Prix’ segur que també perquè aquest programa és molt més que un programa de televisió, aquest programa és vostre".
Recordem que aquest any ha estat l’aniversari d’‘El Grand Prix’, cosa que va portar Ramón García a recordar-ne els inicis: "Aquesta edició ha estat molt especial. Aquest any, aquest programa feia 30 anys. Fa 30 anys a l’aparcament de Prado del Rey a TVE va començar un programa. Aquest programa no es deia ‘Grand Prix’, es deia ‘Cuando calienta el sol’ i va ser l’origen del que avui estem fent trenta anys després".
"Doncs trenta anys. Ara en tinc 63, en tenia 33 quan vaig començar a presentar aquest programa", va reflexionar. A més, va destacar la presència al plató de Carlos Valle, alcalde de Cudillero, encarregat d’entregar el trofeu d’aquest aniversari.
A més, Ramón García es va adreçar a les seves companyes d’aquesta temporada, Ángela Fernández i LalaChus: "Lala, gràcies per aquesta meravellosa companyia d’aquest estiu". La humorista, visiblement emocionada, va respondre: "Gràcies a tu i a tothom, ha estat sens dubte l’estiu de la meva vida". Ángela Fernández tampoc es va quedar enrere: "Gràcies per aquest regal i a tots a casa per l’afecte que ens heu donat".
Finalment, va tancar ‘El Grand Prix’ amb un missatge a tot el públic: "Família, senyores, senyors i als nens que ens segueixen amb tot l’afecte del món, gràcies per acompanyar-nos aquest estiu. Ens veiem a la pròxima edició d’‘El Grand Prix’. Gràcies i fins la pròxima".
Més notícies: