Ja té hora d'inici 'No som ningú', el nou programa de María Patiño
'No som ningú' ja té hora d'inici per a la seva estrena a Ten el proper dilluns 1 de setembre
Ten ja ha posat hora d'inici a 'No som ningú', el nou programa que seguirà la línia de 'Ni que fuéramos' i 'Tentacles'. Després del fallit salt a TVE amb 'La família de la tele', part dels col·laboradors de 'Sálvame' tornen al canal temàtic a partir del proper dilluns 1 de setembre. Ho fan amb 'No som ningú', presentat per María Patiño de dilluns a dijous i per Carlota Corredera els divendres.
D'aquesta manera, a la darrera promo llançada per Ten, es revela que 'No som ningú' començarà cada dia a les 15:30h. Recuperen l'horari de 'Ni que fuéramos', que també començava les seves emissions a aquesta hora. Tanmateix, és una incògnita l'hora de finalització del format, tot i que tot apunta que s'allargarà fins a prop de les 20h.
Recordem que Belén Esteban i Kiko Matamoros lideraran l'equip de col·laboradors de 'No som ningú'. Tanmateix, hi ha absències importants, com la de Lydia Lozano, Chelo García-Cortés i Javi de Hoyos. Tanmateix, es mantindran Marta Riesco, Alberto Guzmán, Arnau Martínez, Anna Gurguí i Carolina Sobe, la majoria de la darrera etapa de 'Tentacles'.
Cal destacar que el retorn dels col·laboradors de 'La família de la tele' no és cap sorpresa per als seguidors de Ten. En les darreres emissions de 'Tentacles', ja es va jugar, obrint enquestes, amb la seva futura tornada a partir de setembre. Unes entregues en què també es va confirmar la continuïtat del format diari, que no serà 'Ni que fuéramos', ni 'Tentacles'.
Recordem que, des de la seva estrena el 26 de març, 'Tentacles' va oferir una combinació única d'informació, entreteniment, debat i participació en directe. Va aconseguir un total de 8 milions d'espectadors únics al llarg de totes les seves emissions, amb una mitjana de l'1,6% de share en adults joves de 25 a 44 anys.
Des de la seva transformació a 'Ni que fuéramos Tentacles', el 13 de maig, la mitjana del programa es va elevar a un 1,1% de quota de pantalla. A més, se situava en un 1,4% en target comercial i un destacat 2,3% en espectadors de 25 a 44 anys, duplicant la mitjana de TEN.
