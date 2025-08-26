Alfredo Duro paraliza 'El Chiringuito de Jugones' con un mensaje desde el hospital

El accidente de Alfredo Duro en los encierros de San Sebastián de los Reyes se convirtió en uno de los temas centrales de la última emisión de 'El Chiringuito de Jugones'. El colaborador del programa de Mega tropezó contra una barrera del recorrido y terminó siendo arrollado por varios cabestros. Esto generó un gran susto tanto entre los asistentes como entre sus propios compañeros de programa.

Nada más arrancar la emisión de 'El Chiringuito de Jugones', Josep Pedrerol quiso enviar un mensaje directo a los espectadores, consciente del impacto de las imágenes que circulaban. "Vamos a estar pendientes del estado de Alfredo Duro, tranquilidad. Se ha pegado una leche guapa, pero va a recuperarse y a ponerse bien", decía.

El conductor no solo se mostró tranquilizador, sino también muy crítico con la decisión de su amigo de participar en una cita de este tipo a su edad: "Es una faena. No tenemos edad para estas cosas, Alfredo, estamos para estar en casa viendo la tele, salir a pasear, un poco de petanca...", advirtió con contundencia, para añadir: "Vamos a intentar centrarnos. Ya te lo dice tu mujer y yo también".

| Atresmedia

'El Chiringuito de Jugones' analizó en directo las secuencias del accidente, subrayando lo cerca que estuvo de convertirse en una tragedia mayor. Cristóbal Soria recalcó lo desorientado que se encontraba el periodista tras el impacto: "Él no se acuerda del golpe". Más tarde, Juanfe Sanz desveló datos médicos hasta entonces desconocidos: "Le han dado seis puntos en la cabeza" y "uno de los problemas en las costillas le estaba provocando que se le oprimiera un pulmón".

Esa complicación obligó a trasladarlo desde el Hospital Reina Sofía al Hospital de la Paz, donde quedó ingresado bajo observación.

Lejos de dramatizar, Alfredo Duro envió un video desde la habitación del hospital, en el que aparecía con un tono optimista pese al percance: "Estoy francamente bien. Hoy todo el mundo me echa la bronca. Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia".

En ese mismo mensaje reconoció que "creo que tengo varias costillas rotas y una conmoción ligera en la cabeza". Josep Pedrerol, tras escuchar a su colaborador, cerró el tema con alivio: "Viéndole así, yo creo que nos anima a todos".