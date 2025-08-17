Anita Williams revela l'infern que pateix després de les amenaces del pare del seu fill
Anita Williams ha hagut de prendre mesures legals després de les amenaces del pare del seu fill
La vida d'Anita Williams travessa un dels seus capítols més durs després de 'Supervivientes'. La catalana assegura que està sent assetjada per la seva exparella, pare del seu fill Thiago, tot i l'ordre d'allunyament vigent contra ell. El progenitor del nen no només s'ha saltat en diverses ocasions la prohibició judicial, sinó que fins i tot hauria intentat mantenir contacte des de la presó.
"El pare del meu fill compleix condemna fins al 2038 per delictes molt greus. Sobre ell pesa una ordre d'allunyament perquè no tingui contacte amb mi ni amb el petit. No només va incomplir l'ordre, sinó que es va posar en contacte amb mi i amb el nen des de la presó", va declarar Anita Williams.
La situació es complica per les amenaces que, assegura, rep de manera reiterada: "Aquest noi no és cap sant. Per alguna cosa és el meu ex i per alguna cosa el jutge ha determinat que no em pot parlar ni a mi, ni pot tenir contacte. No teniu ni idea del que jo he passat amb aquesta persona… M'ha costat moltíssim fer el pas de denunciar".
Anita Williams insisteix que no busca perllongar la condemna de la seva exparella ni obtenir beneficis: "Ja en té prou i no és per les meves coses. Jo no ho faig per allargar la condemna de ningú, l'únic que vull és viure tranquil·la i aquesta gent no m'ho permet".
"Funcionen amb amenaces i jo amb amenaces no funcionaré. De mentidera no em deixa ningú i jo no vull ser pobra dona perquè de les coses que m'equivoco dono la cara i dic 'ho he fet malament', però de les coses que no, no les penso donar", explica.
Cansada d'aquesta situació, Anita Williams va decidir acudir als tribunals, com va explicar el seu lletrat. "Vam interposar una denúncia per trencament de mesura cautelar contra el pare del fill de l'Anita i, bé, també per un delicte de coaccions contra la seva persona i veurem quines són les mesures que s'acorden i si es pot regular la situació del seu fill perquè no hi hagi cap problema".
En la vista, celebrada amb la intervenció de l'acusat per videoconferència des de la presó, "es va demostrar que ell havia incomplert l'ordre d'allunyament". La conseqüència immediata ha estat una ampliació de vuit mesos de la seva condemna i dos anys més de restricció de contacte amb Anita Williams i el seu fill.
