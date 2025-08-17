Anita Williams revela el infierno que sufre tras las amenazas del padre de su hijo

La vida de Anita Williams atraviesa uno de sus capítulos más duros tras 'Supervivientes'. La catalana asegura estar siendo acosada por su expareja, padre de su hijo Thiago, a pesar de la orden de alejamiento en vigor contra él. El progenitor del niño no solo se ha saltado en varias ocasiones la prohibición judicial, sino que incluso habría intentado mantener contacto desde prisión.

"El padre de mi hijo cumple condena hasta 2038 por delitos muy graves. Sobre él pesa una orden de alejamiento para que no tenga contacto conmigo ni con el pequeño. No solo incumplió la orden, sino que se puso en contacto conmigo y con el niño desde prisión", declaró Anita Williams.

La situación se complica por las amenazas que, asegura, recibe de forma reiterada: "Este chico no es ningún santo. Por algo es mi ex y por algo el juez ha determinado que no me puede hablar ni a mí, ni puede tener contacto. No tenéis ni puta idea de lo que yo he pasado con esta persona… Me ha costado muchísimo dar el paso de denunciar".

| Mediaset

Anita Williams insiste en que no busca prolongar la condena de su expareja ni obtener beneficios: "Ya bastante tiene y no es por mis cosas. Yo no lo hago para alargar la condena de nadie, lo único que quiero es vivir tranquila y esta gente no me deja".

"Funcionan con amenazas y yo con amenazas no voy a funcionar. De mentirosa no me deja nadie y yo no quiero ser pobrecita porque yo de las cosas que me equivoco doy la cara y digo 'lo he hecho mal', pero de las cosas que no, no las pienso dar", explica.

Cansada de esta situación, Anita Williams decidió acudir a los tribunales, como explicó su letrado. "Interpusimos una denuncia por quebrantamiento de medida cautelar contra el padre del hijo de Anita y, bueno, también por un delito de coacciones contra su persona y vamos a ver cuáles son las medidas que se acuerdan y si se puede regular la situación de su hijo para que no haya ningún problema".

En la vista, celebrada con la intervención del acusado por videoconferencia desde prisión, "se demostró que él había incumplido la orden de alejamiento". La consecuencia inmediata ha sido una ampliación de ocho meses de su condena y otros dos años más de restricción de contacto con Anita Williams y su hijo.