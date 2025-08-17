El moment incòmode de Paula Vázquez a 'D Corazón' davant d'una pregunta íntima
Paula Vázquez acudeix a 'D Corazón', però no s'esperava preguntes sobre la seva vida privada
TVE comença aquesta setmana les gravacions d’una de les seves grans apostes d’entreteniment i l’encarregada de capitanar-la serà Paula Vázquez. La presentadora va acudir aquest diumenge a ‘D Corazón’ per parlar de ‘Hasta el fin del mundo’, el reality que comença aquest dilluns des de Costa Rica. Però el que va començar com una entrevista sobre un projecte professional va acabar convertint-se en una trobada marcada per referències a la seva vida sentimental.
"El compte enrere ha començat. Seran sis parelles de famosos on recorrerem més de 16.000 quilòmetres i només puc explicar que parteixen de Costa Rica", revelava Paula Vázquez.
Paula Vázquez va destacar la novetat del repte: "Jo, que he fet un munt de programes d’aventura, realment mai n’havia fet cap com aquest". I va aclarir que la mecànica exigirà molt d’esforç als participants: "Tots els concursants arribaran fins al final, només guanyaran els que arribin fins a l’última meta, pel camí només els donarem uns diners que és el que correspondria a un bitllet en turista des d’on parteixen fins on han d’acabar, amb la qual cosa podran treballar i hauran de buscar rutes ells sols".
Tanmateix, l’entrevista va donar un gir inesperat quan els presentadors van voler abordar un terreny molt més íntim. Javier de Hoyos va obrir la porta: "T’has guanyat el respecte de la premsa, però poques vegades ens has explicat alguna cosa de la teva vida. Però ara has estat molt generosa amb tots nosaltres perquè ens has dit que estàs passant un estiu molt bonic i ple d’amor".
A continuació, ‘D Corazón’ va emetre un vídeo repassant la seva relació amb el periodista Ignacio Sagnier. La mateixa Paula Vázquez, entre rialles, anticipava abans del clip: "És que clar, venir a ‘D Corazón’...". I, després de les imatges, confessava: "Que estrany se’m fa, tu ho saps Anne". La seva amiga i companya de professió, Anne Igartiburu, va reforçar la idea: "Jo et conec força i sé que et costa".
D’aquesta manera, Anne Igartiburu va llançar una pregunta directa: "Quan torneu? Es pot saber alguna cosa almenys de dates, quan li has dit a Ignacio que tornes a casa?". La gallega, visiblement incòmoda, va respondre entre exclamacions: "Oh Déu". I va intentar treure ferro enviant una salutació a casa: "I a tota la família, un petó mama que m’estàs veient".
El moment va culminar amb Gema Fernández subratllant el context en què arriba aquest repte: "És clar, és que t’arriba aquest programa en un moment...". Va ser llavors quan Paula Vázquez va sorprendre tothom amb una precisió inesperada. " Novembre, que no he contestat a l’Anne", deixant clar que romandrà fora durant diversos mesos.
