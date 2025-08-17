Gloria Camila assenyala Sofía Suescun després de les últimes revelacions de 'Fiesta'
Gloria Camila no es talla a l'hora d'opinar sobre Sofía Suescun i Kiko Jiménez des de 'Fiesta'
Gloria Camila Ortega no ha deixat passar l'oportunitat de pronunciar-se sobre la complicada situació que travessen Kiko Jiménez i Sofía Suescun.A 'Fiesta', la col·laboradora es va mostrar especialment crítica amb el seu antic xicot, que aquest cap de setmana no va acudir al seu lloc de treball. Un cop més, Kiko Jiménez està desaparegut després d'esclatar els rumors que Sofía hauria estat deslleial amb ell juntament amb l'influencer Juan Faro.
Mentre Kiko Jiménez optava per desaparèixer del plató de 'Fiesta' i posar rumb a uns dies de vacances amb la seva parella, Gloria Camila sí que va complir amb la seva tasca de col·laboradora. "Puc entendre que necessiti un respir, però ha de complir amb el seu contracte laboral i assumir el que vingui. Nosaltres ens exposem i, ens agradi més o menys un tema, cal fer-hi front i donar la cara", va afirmar amb fermesa, guanyant-se els aplaudiments del públic del plató de 'Fiesta' .
Lluny de quedar-se aquí, Gloria Camila va recordar com va ser tractada quan va viure una situació similar, subratllant la incoherència del comportament de Kiko Jiménez. "El primer que va fer públic que jo li havia posat les banyes va ser Kiko, així que no entenc que ara es cobreixi. Si no és veritat, véns i ho dius; i si és veritat, perdones i en parles", va dir amb contundència.
A més, va destacar el cop emocional que aquesta suposada infidelitat hauria suposat per a la parella, que sempre s'havia mostrat sòlida davant els mitjans. "Donaven una imatge de tenir una relació consolidada", va apuntar Gloria Camila. A més, va aclarir que no està gaudint de la situació com alguns insinuaven: "No estic gaudint, simplement, el karma ha actuat".
El moment més dur de la seva intervenció a 'Fiesta' va arribar quan va assenyalar directament a Sofía Suescun: "Quan escups tan alt, després cau. Ells s'han rigut de mi. Sofía és la primera que als platós m'ha criticat per posar-li les banyes a la meva parella i, ara, està patint el mateix que jo vaig patir en el seu moment per part d'ells", va expressar, visiblement dolguda, però serena al plató de 'Fiesta'.
