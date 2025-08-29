'Y ahora Sonsoles' anuncia tres noves incorporacions per a la seva nova temporada a Antena 3
'Y ahora Sonsoles' comença aquest dilluns 1 de setembre la seva quarta temporada a Antena 3
'Y ahora Sonsoles' torna a les tardes d'Antena 3 el proper dilluns 2 de setembre amb la seva quarta temporada.Conduït per Sonsoles Ónega, el programa afronta aquesta nova etapa després d'haver revalidat el seu lideratge per tercer any consecutiu. Va tancar el curs anterior com el magazín diari més vist de la televisió, amb un 10,5% de quota de pantalla i més de 3,6 milions d'espectadors únics.
'Y ahora Sonsoles' es renova amb un ampli equip de col·laboradors, als quals s'afegeixen Begoña Villacís, exvicealcaldessa de Madrid; Susana Uribarri, mànager d'importants artistes; i la periodista Carmen Ro, entre d'altres, que s'aniran sumant en les properes setmanes i que aportaran pluralitat i frescor cada tarda. Veus consolidades conviuran amb noves cares, oferint anàlisi, reflexió i entreteniment des de diferents perspectives, amb l'estil propi i proper que caracteritza el format.
En aquesta nova etapa, l'espai continuarà sent una finestra oberta al que passa dins i fora del nostre país. Comptarà amb un gran equip de reporters que acostarà a l'espectador les notícies i protagonistes allà on es generin. A més, les entrevistes exclusives continuaran ocupant un lloc central, donant veu a personatges rellevants de l'actualitat, a cares conegudes i a testimonis únics.
Amb la personalitat inconfusible de Sonsoles Ónega i l'energia d'un equip consolidat, 'Y ahora Sonsoles' afronta aquesta nova temporada amb el compromís de continuar sent la cita imprescindible de les tardes, per acompanyar i sorprendre cada dia els espectadors.
Abans de l'inici de temporada, 'Y ahora Sonsoles' ha regalat als seus espectadors una peça musical al ritme de "Grease" i la seva icònica escena "Summer Nights". Es tracta d'una gran producció musical com a abansala a l'estrena del nou curs. Convertida ja en una esperada tradició per celebrar el seu retorn, en aquesta ocasió, Sonsoles Ónega s'ha posat a la pell de Sandy (Olivia Newton-John), acompanyada de Roberto Brasero en el paper de l'inconfusible Danny Zuko (John Travolta).
També faran aparició estel·lar Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra i Nacho Gay.
