Antena 3 anuncia el retorn de 'Y ahora Sonsoles' amb un missatge impactant en directe
Sonsoles Ónega torna a protagonitzar una campanya per anunciar el retorn del seu programa a Antena 3
'Y ahora Sonsoles' tornarà el proper mes de setembre amb la seva quarta temporada. Però abans ha volgut regalar als seus espectadors una peça musical molt especial al ritme de "Grease" i la seva icònica escena "Summer Nights". I ho fa després de tancar una temporada històrica a les tardes d'Antena 3, on ha estat líder absolut per tercer curs consecutiu.
El programa ha volgut sorprendre aquest estiu la seva audiència amb una gran producció musical com a abansala a l'estrena del nou curs. Convertida ja en una esperada tradició per celebrar el seu retorn, en aquesta ocasió, Sonsoles Ónega es posa a la pell de Sandy (Olivia Newton-John), acompanyada de Roberto Brasero en el paper de l'inconfusible Danny Zuko (John Travolta). La presentadora i el col·laborador canten i ballen al ritme de la mítica cançó, que ha posat banda sonora a tants estius des de fa gairebé 50 anys.
Entre les cares que participen juntament amb Sonsoles Ónega i Roberto Brasero en aquesta peça hi ha col·laboradors habituals de 'Y ahora Sonsoles'. S'han volgut sumar al vibrant rodatge previ a l'estrena de la nova temporada. Faran aparició estel·lar: Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra i Nacho Gay.
Una peça ideada i comandada per l'equip de Promocions d'Atresmedia que s'ha rodat a l'Escola Superior d'Agrònoms (Ciutat Universitària de Madrid), que ha comptat amb un equip de 115 persones entre tècnics, elenc i figuració. La gravació es va desenvolupar en una jornada de 12 hores, precedida de tres jornades d'assaig de Sonsoles Ónega, tres més amb Roberto Brasero, i un assaig conjunt amb participants i col·laboradors, abans de la gravació final. 20 ballarins i 20 figurants completen aquest gran i televisiu número musical.
El coreògraf Aarón Mata, que ja va treballar en les anteriors temporades amb l'equip del programa, ha tornat a liderar la direcció artística del projecte juntament amb el mateix equip tècnic i creatiu d'anteriors promocions musicals. Això ha permès mantenir la coherència visual i el nivell de producció que caracteritza el programa.
Cal destacar que, amb una mitjana del 10,5% i més de 800.000 espectadors diaris, el magazín es confirma com el més vist del seu gènere. 'Y ahora Sonsoles' ha aconseguit una temporada excel·lent amb 3.630.000 espectadors únics al llarg del curs televisiu. El seu tiratge és especialment notable entre el públic femení, on arriba a un destacat 12,8% de quota.
