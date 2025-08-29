'Y ahora Sonsoles' anuncia tres nuevos fichajes para su nueva temporada en Antena 3

'Y ahora Sonsoles' vuelve a las tardes de Antena 3 el próximo lunes 1 de septiembre con su cuarta temporada.Conducido por Sonsoles Ónega, el programa afronta esta nueva etapa tras haber revalidado su liderazgo por tercer año consecutivo. Cerró el curso anterior como el magacín diario más visto de la televisión, con un 10,5% de cuota de pantalla y más de 3,6 millones de espectadores únicos.

'Y ahora Sonsoles' se renueva con un amplio equipo de colaboradores, a los que se suman Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid; Susana Uribarri, mánager de importantes artistas; y la periodista Carmen Ro, entre otros, que se irán sumando en las próximas semanas y que aportarán pluralidad y frescura en cada tarde. Voces consolidadas convivirán con nuevos rostros, ofreciendo análisis, reflexión y entretenimiento desde distintas perspectivas, con el estilo propio y cercano que caracteriza al formato.

En esta nueva etapa, el espacio seguirá siendo una ventana abierta a lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país. Contará con un gran equipo de reporteros que acercará al espectador las noticias y protagonistas allí donde se generan. Además, las entrevistas exclusivas continuarán ocupando un lugar central, dando voz a personajes relevantes de la actualidad, a rostros conocidos y a testimonios únicos.

| Atresmedia

Con la personalidad inconfundible de Sonsoles Ónega y la energía de un equipo consolidado, 'Y ahora Sonsoles' encara esta nueva temporada con el compromiso de seguir siendo la cita imprescindible de las tardes, para acompañar y sorprender cada día a los espectadores.

Antes del arranque de temporada, 'Y ahora Sonsoles' ha regalado a sus espectadores una pieza musical al ritmo "Grease" y su icónica escena "Summer Nights". Se trata de una gran producción musical como antesala al estreno del nuevo curso. Convertida ya en una esperada tradición para celebrar su regreso, en esta ocasión, Sonsoles Ónega se ha puesto en la piel de Sandy (Olivia Newton-John), acompañada de Roberto Brasero en el papel del inconfundible Danny Zuko (John Travolta).

También harán aparición estelar Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.