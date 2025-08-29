Gerra d'aigua freda per a María Castro: el seu futur a 'La Promesa' és a l'aire
Pía, personatge de María Castro a 'La Promesa', viu un dels pitjors moments en ple idil·li
Quan semblava que la Pía, personatge de María Castro, i en Ricardo vivien l'etapa més il·lusionant de la seva història a 'La Promesa', un gir amenaça amb desbaratar els seus plans. Després d'haver superat nombroses dificultats i d'obrir-se a un futur en comú, la parella ha estat sorpresa en el pitjor moment possible. I és que en Cristóbal ha presenciat un petó entre tots dos i no ha dubtat a llançar un ultimàtum que ho pot canviar tot.
La Pía, personatge de María Castro, i l'antic majordom havien aconseguit, per fi, deixar enrere les seves pors i apostar pel que senten. Havien començat a parlar seriosament sobre el que vindria després, tot i que la nul·litat matrimonial d'en Ricardo continuava sent un obstacle enorme en el seu camí. Aconseguir aquest tràmit legal se li feia costa amunt, però tot i així la parella havia decidit tirar endavant amb la seva relació a 'La Promesa'.
El que cap dels dos s'imaginava era que un instant d'intimitat els posaria a la corda fluixa a 'La Promesa'. El petó que es van fer va ser vist per en Cristóbal, que no va trigar a intervenir amb contundència. Primer va conversar amb la Leocadia sobre l'assumpte delicat. La reacció de la senyora de Figueroa va ser clara: "Condemna taxativament qualsevol relació sentimental pecaminosa que pugui atemptar contra la moral, la decència i el bon nom d'aquesta casa".
Amb aquesta opinió de fons, en Cristóbal Ballesteros va citar la parella al seu despatx i els va comunicar la mesura dràstica: un dels dos haurà de deixar el palau. Els va donar un termini d'una setmana per decidir qui serà la persona que abandonarà La Promesa de manera definitiva.
La incertesa era total a 'La Promesa'. Serà la Pía qui faci les maletes o en Ricardo qui renunciï al seu lloc? O potser trobaran la manera d'esquivar aquesta decisió tan extrema? Caldrà esperar als pròxims episodis per descobrir-ho.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
