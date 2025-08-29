Les últimes paraules de Nacho Olaizola després del seu dolorós final a 'Valle Salvaje'
Nacho Olaizola, intèrpret de Julio a 'Valle Salvaje', s'acomiada del seu personatge després del seu final
Nacho Olaizola va tancar una etapa a 'Valle Salvaje' amb un final que pocs espectadors oblidaran. L'actor va conquerir l'audiència amb la seva interpretació de Julio, el fill gran dels Gálvez de Aguirre. Un personatge ple de matisos, contingut però sensible, calculador i, alhora, amb una noblesa de fons que despertava dubtes constants entre els seguidors.
"Poso en Julio en una escala de grisos més a prop del blanc que del negre", comenta Nacho Olaizola en la seva última entrevista per a RTVE com a part del repartiment. "En moments en què s'ha acostat una mica més al negre, al costat fosc, sempre ho he justificat des de la desesperació del personatge per les circumstàncies que l'envolten", afegeix l'actor de 'Valle Salvaje'.
L'adeu va ser especialment emotiu per a Nacho Olaizola: "El meu últim dia ha estat increïble. M'he sentit molt estimat, molt apreciat per tot l'equip. I és veritat que, tan bon punt va acabar la seqüència i vaig sentir els aplaudiments, em va envair una emoció que no era ni nostàlgia, ni tristesa... una barreja. És una sensació molt forta, molt estranya, deixar de veure'ns de sobte després d'haver estat junts cada dia".
"Recordo perfectament quan em van oferir el paper de Julio. Temps enrere havia fet un procés de càsting que m'il·lusionava molt. No em vaig endur el paper i cada dia passava per davant d'una marquesina del producte que em recordava diàriament que no em vaig endur el paper. El meu representant em va trucar just quan estava passant per davant per dir-me: 'Estàs confirmat a 'Valle Salvaje' en el personatge de Julio'", ha revelat.
Durant la sèrie, Nacho Olaizola va buscar la part més vulnerable del personatge de 'Valle Salvaje': "He intentat buscar-li el costat més humà i més sensible. Intenta posar-se una cuirassa per protegir-se del món, del seu pare, dels seus germans. Tot el que li passava havia de ser molt per dins perquè els més catàrtics es diferenciessin".
El comiat de Julio a la pantalla va ser tan impactant per als espectadors de 'Valle Salvaje' com ho va ser per a ell al plató. "Per a Julio la mort és un moment de pau i d'alleujament", explica.
"Jo ho vaig treballar al principi des de la confusió, el 'xoc', com si fos un edifici del qual s'apaguen les plantes: la visió, l'oïda, la respiració, el maluc i finalment els genolls per caure a terra", detalla. L'instant més commovedor va arribar abans que el personatge exhalés el seu darrer alè: la mirada de calma i de descans que va quedar a la memòria de tothom.
"Encara que m'estigui morint, ho he deixat tot encarrilat perquè les persones que més estimo en aquest món siguin lliures per viure el seu amor. I he deixat de patir, perquè en Julio ha patit des del minut u", confessa l'actor de 'Valle Salvaje'. "Hi ha una part de resignació, acceptar el que hi ha i dir: me'n vaig en pau", conclou.
