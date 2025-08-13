El canvi de 'First Dates' que afecta directament la seva emissió a Telecinco
'First Dates' no continuarà emetent noves entregues a l'access prime time de Telecinco
Des del 21 de juliol, 'First Dates' va fer un pas decisiu a Mediaset, abandonant la seva casa a Cuatro per instal·lar-se a Telecinco amb l’edició especial 'Summer Resort'. El trasllat, presentat com una cosa puntual per a l’estiu, va respondre més a la necessitat de reforçar les dades d’audiència de la cadena principal. I és que l’aposta de Telecinco per al seu access prime time, 'El verano de las tentaciones', va punxar des de la seva estrena.
La direcció de Telecinco va optar per robar el format estrella de Cuatro deixant al seu lloc 'Viajeros Cuatro' i 'Lo sabe, no lo sabe', amb dades per sota de les habituals. La maniobra pretenia cobrir el buit deixat pel final del Mundial de Clubs i l’absència d’un reality fort en antena. Així com també reforçar la graella davant d’un estiu complicat en xifres per al canal, que depenia de 'De Viernes' i altres formats puntuals per competir en prime time.
De moment, el resultat ha estat positiu per a Telecinco, ja que 'First Dates' ha aconseguit moure’s al voltant del 9% i 10% de quota. Un registre que millora notablement les dades que arrossegava la cadena durant els mesos d’estiu i que l’havien portada a tancar el juliol amb un 9,2% de share, la xifra més baixa de la seva història.
Ara, el bon rendiment del programa ha portat Mediaset a revisar la seva fulla de ruta per a l’agost, ja que la idea inicial era emetre reposicions des de la primera setmana del mes. Tanmateix, les dades obtingudes en el prime time van fer que la companyia retardés l’estratègia fins al dilluns 11, permetent als espectadors gaudir d’una setmana addicional de lliuraments inèdits. Programes previstos per a la seva emissió a l’inici de la nova temporada al setembre.
D’aquesta manera, a partir d’ara, Telecinco ja està emetent reposicions de 'First Dates', previsiblement fins a la primera setmana de setembre. Serà llavors quan, coincidint amb l’estrena de 'Supervivientes All Stars', 'First Dates' hauria de tornar a la graella de Cuatro, si no hi ha moviments inesperats.
