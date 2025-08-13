El descobriment de Rocío Suárez de Puga que marca un gir de 180º a 'Valle Salvatge'
Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga a 'Valle Salvaje', té a les seves mans la clau per salvar en Rafael
L'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, per fi té a les seves mans la clau per salvar l'amor de la seva vida. Aquest dijous 14 d'agost, a les 17.20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', José Luis va amenaçar en Rafael, advertint-lo que s'avingués a les conseqüències pel que havia fet a la seva família. El que es va descobrir va marcar un punt d'inflexió en tot el que es coneixia. La tensió entre tots dos va arribar a nivells insuportables, i l'enfrontament va semblar estar a un pas d'esclatar en quelcom més greu.
D'altra banda, l'Atanasi s'ho va jugar tot buscant les proves sobre qui era el legítim propietari de 'Valle Salvaje'. Però al Valle no tot van ser drames i l'Alejo va tenir una sorpresa inesperada per a la Luisa.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder entre joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', l'Úrsula es queda desarmada en descobrir que la Victòria i el duc estan al corrent de l'idil·li secret entre l'Adriana i en Rafael. Desconeix aquest darrer que el seu pare ja ha decidit quin serà el càstig brutal per la seva afronta. La tensió creix, i l'ombra de la venjança plana sobre el jove.
Tanmateix, l'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, per fi té a les seves mans la clau per salvar l'amor de la seva vida. Una informació tan valuosa com perillosa, capaç de canviar el destí d'ambdós, si és que aconsegueix fer-la servir abans no sigui massa tard.
