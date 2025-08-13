'La Promesa' paralitza la seva emissió habitual amb un especial dedicat a Xavi Lock
En aquesta entrega especial, 'La Promesa' descobreix l'evolució d'en Curro, el personatge de Xavi Lock
Xavi Lock es converteix en el protagonista del pròxim capítol de 'La Promesa'. Aquest dijous 14 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un especial de la sèrie de La 1. Es tracta de la ficció protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel va haver de fer front a la incertesa sobre la seva empresa i l'ambigüitat de Leocadia, mentre observava amb certa desconfiança la felicitat de Toño i Enora. Vera i Lope van traçar un pla arriscat per contactar amb el germà d'ella i van decidir enviar-li una carta.
Samuel va tornar a generar divisió entre els criats i Cristóbal, però Toño i Petra van defensar el seu valor amb fermesa fins al punt que Toño va demanar al majordom que l'acompanyés al refugi. Martina va rebre el baró de Valladares, que va assegurar que volia parlar amb ella del conflicte. Curro va delatar Lorenzo davant el coronel Fuentes, desencadenant una cadena d'esdeveniments que va culminar amb la detenció del capità davant la família.
Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d'un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?
En el nou capítol de 'La Promesa', la vida de Curro ha canviat completament des de la mort de Jana. Ara, el seu principal objectiu és trobar l'assassí i fer justícia. Per això, ha trobat grans aliats dins del palau que estan disposats, fins i tot, a arriscar la seva vida per descobrir la veritat.
Tot i la tristesa per la pèrdua i la recerca de venjança, una jove ha aconseguit robar el cor al protagonista d'aquest especial. Aquesta noia és Àngela, la filla de Leocadia de Figueroa. Tots dos protagonitzen una història d'amor marcada per les diferències socials de l'època, però, al cap i a la fi, un amor real.
De tenir-ho tot com a senyoret, a ser repudiat pel seu propi pare i convertit en lacai; de desconèixer tot el seu passat, a buscar venjança per tot el que ha passat... En aquesta entrega especial, descobrim l'evolució de Curro com a personatge i com ha arribat a ser qui és a la ficció.
