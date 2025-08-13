El cambio de 'First Dates' que afecta directamente a su emisión en Telecinco

Desde el 21 de julio, 'First Dates' dio un paso decisivo en Mediaset, abandonando su casa en Cuatro para instalarse en Telecinco con la edición especial 'Summer Resort'. El traslado, presentado como algo puntual para el verano, respondió más a la necesidad de reforzar los datos de audiencia de la cadena principal. Y es que la apuesta de Telecinco para su access prime time, 'El verano de las tentaciones', pinchó desde su estreno.

La dirección de Telecinco optó por robar el formato estrella de Cuatro dejando en su lugar 'Viajeros Cuatro' y 'Lo sabe, no lo sabe', con datos por debajo de los habituales. La maniobra pretendía cubrir el vacío dejado por el final del Mundial de Clubes y la ausencia de un reality fuerte en antena. Así como también reforzar la parrilla frente a un verano complicado en cifras para el canal, que dependía de 'De Viernes' y otros formatos puntuales para competir en prime time.

De momento, el resultado ha sido positivo para Telecinco, ya que 'First Dates' ha logrado moverse en torno al 9% y 10% de cuota. Un registro que mejora notablemente los datos que arrastraba la cadena durante los meses estivales y que la habían llevado a cerrar julio con un 9,2% de share, la cifra más baja de su historia.

| Mediaset

Ahora, el buen rendimiento del programa llevó a Mediaset a revisar su hoja de ruta para agosto, ya que la idea inicial era emitir reposiciones desde la primera semana del mes. Sin embargo, los datos obtenidos en el prime time hicieron que la compañía retrasara la estrategia hasta el lunes 11, permitiendo a los espectadores disfrutar de una semana adicional de entregas inéditas. Programas previstos para su emisión en el arranque de la nueva temporada en septiembre.

De este modo, a partir de ahora, Telecinco ya está emitiendo reposiciones de 'First Dates', previsiblemente hasta la primera semana de septiembre. Será entonces cuando, coincidiendo con el estreno de 'Supervivientes All Stars', 'First Dates' debería volver a la parrilla de Cuatro, si no hay movimientos inesperados.