Es filtra la data d'estrena de 'Supervivientes All Stars', abans del que s'esperava
'Supervivientes All Stars' serà la gran aposta de Telecinco per començar la nova temporada televisiva
Telecinco encararà el final de l'estiu amb la mirada posada en un dels seus formats més esperats. Després de diversos mesos en què el prime time s'ha mogut per sota dels dos dígits des que va concloure 'Supervivientes', la cadena ha decidit no esperar gaire per al llançament de la seva versió especial. I és que 'Supervivientes All Stars' serà un dels primers estrenes de setembre.
Segons avança Poco Pasa TV, la segona edició de 'Supervivientes All Stars' s'estrenarà el dijous 4 de setembre. Mediaset busca així reforçar la seva graella de tardor, on el reality compartirà protagonisme amb Bailando con las estrellas. La cadena, a més, també anuncia la sèrie 'La Agencia' com la seva principal aposta de ficció.
Pel que fa a l'equip, la fórmula es manté, amb Jorge Javier Vázquez al capdavant de les gales dels dijous. Per la seva banda, Sandra Barneda pilotarà els debats de 'Conexión Honduras' els diumenges i Laura Madrueño seguirà com a enllaç des de l'illa, dissipant els rumors que apuntaven al seu possible relleu. Pel que fa a 'Tierra de Nadie', tot apunta que Jorge Javier Vázquez tornarà a ser el seu presentador.
Pel que fa als concursants, de moment l'única participació confirmada oficialment és la de Jessica Bueno, anunciada a l'última entrega de 'De Viernes'. No obstant això, les filtracions ja dibuixen el que serà un dels castings més potents dels últims anys.
L'equip femení reunirà Gloria Camila de 2017, Sonia Monroy de 2011, Elena Rodríguez (mare d'Adara Molinero) i Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, i l'exconcursant de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. Al grup masculí hi haurà Tony Spina de 2014, els exconcursants de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015 i Iván González de 2017, el subcampió de 'Supervivientes' 2024 i temptadorRubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá i el xef Carlos Alba ('MasterChef'), ambdós de 2021.
Cal destacar que l'estrena es produirà en el marc del FesTVal de Vitòria, on Mediaset presentarà les seves grans novetats per al nou curs televisiu. Allà, els presentadors compartiran protagonisme amb un grup d'exconcursants del format, que analitzaran amb ells les claus d'aquesta nova edició.
