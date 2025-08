'Tardear' revela el veritable motiu del conflicte entre Sofia i Cristian Suescun

La tensió a la família Suescun torna a escalar, i aquesta vegada no és Maite Galdeano qui es troba al centre de l’huracà. El protagonisme recau ara en Cristian Suescun, qui ha trencat definitivament la seva relació amb la seva germana Sofía Suescun. A més, ha assenyalat directament Kiko Jiménez com el causant d’aquest nou capítol de desavinences familiars.

Tot va començar quan Cristian Suescun va compartir una imatge des de l’hospital, on es trobava fent-se proves mèdiques. Segons va revelar Leticia Requejo a ‘Tardear’, el jove va confessar que Sofía Suescun no va estar al seu costat en aquest moment complicat, i que la seva relació amb ella travessa una greu crisi.

A ‘Fiesta’, Kiko Jiménez es va mostrar visiblement esgotat per la situació que l’envolta: "Jo el que faig és estar per a tothom, intento lidiar, mirar per la meva parella, mirar també per Cristian, abans mirava per Maite i només rebo cops de tothom, com si fos jo aquí el culpable de no sé què. La seva relació no passa per un bon moment, oi? Ja li ho va dir Cristian a Leticia Requejo. Doncs res, ja està. Jo, pel que tenia entès, em porto bé amb ell i li he escrit".

| @suescungaldeano

A més, Maite Galdeano va intervenir a ‘Tardear’: "Jo no parlaré de res, m’és igual el que diguin, jo als meus fills els donaré suport fins a la mort, els estimo". Tanmateix, en privat, segons va explicar el periodista Álex Álvarez, la mare sí que hauria confirmat que Sofía i Cristian no mantenen cap mena de vincle des de fa temps.

Segons Omar Suárez, Kiko Jiménez se sent ferit amb el seu cunyat, i que darrere de tot hi hauria una pressió constant per part de Sofía Suescun cap a Cristian perquè "es posi a treballar". " Tota aquesta situació es deu al fet que Sofía no ha parat durant mesos de dir-li al seu germà que es posi a treballar. L’únic objectiu de Cristian és treballar a televisió i s’ha agafat a això per guanyar diners fàcils", explicava.

| Telecinco

"Em diu que l’origen de tot això és quan una amiga de Sofía ve a passar uns dies a Madrid i es queda a passar la nit amb Cristian. Després d’aquella nit, l’amiga de Sofía li diu que Cristian va intentar sobrepassar-se amb ella i Sofía va dir prou i li va demanar que es centrés. Ell, davant la desesperació, munta tot això amb els consells de la seva mare i aquí es trenca la relació", va explicar Omar Suárez a ‘Tardear’.

Per Leticia Requejo va arribar a ‘Tardear’ la versió de Cristian Suescun: "Em diu que la situació que viu amb la seva germana és molt dura, diu que s’ha quedat sense família. Considera que la seva germana té zero personalitat, que està guiada per Kiko i que és per l’únic pel qual aposta i que la culpa de tot el drama familiar és de Kiko. Ell li ha ficat al cap que no li convé ni Kiko ni Maite i que ha aconseguit el seu objectiu".