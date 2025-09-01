Cop dur per a Marco Pernas després dels últims esdeveniments a 'Valle Salvaje'
Rafael, personatge de Marco Pernas a 'Valle Salvatge', reviu en la seva memòria els moments previs a la mort de Julio
Rafael, personatge de Marco Pernas, reviu en la seva memòria els moments previs a la mort de Julio. Aquest dimarts 2 de setembre, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', la mort de Julio va continuar marcant el rumb de les trames, sobretot quan Rafael va començar a sospitar que el seu germà podia haver estat assassinat. Després de la seva confessió, la Mercedes li va mostrar tot el seu suport, tot i que li va advertir que aquella felicitat que en Julio va voler regalar-los facilitant la seva fugida amb l’Adriana, en José Luis els la prendria ràpidament. Per la seva banda, l’Úrsula va prometre a la Victoria que no s’apartaria d’en Rafael fins a aconseguir casar-se amb ell.
Mentrestant, l’enfrontament entre l’Adriana i el duc va continuar i no va dubtar a advertir-li: acceptava el seu amor amb el seu fill o el perdria també. L’Amanda es va acomiadar i va evidenciar el seu afecte per l’Irene davant de la Bàrbara. Mentrestant, empès per una topada entre la Victoria i la Luisa, en José Luis es va presentar a la Casa Petita davant d’en Alejo.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', en Rafael reviu en la seva memòria els moments previs a la mort d’en Julio i es planteja que potser no va ser una mort natural. Mentrestant, enmig de la tristesa que envolta la Casa Gran, l’Alejo aconsegueix acostar posicions amb el seu pare després de la pèrdua d’en Julio. Però la Luisa assumeix amb dolor que, passi el que passi, mai serà acceptada com la dona de l’Alejo pels Gálvez de Aguirre.
A més, la Pepa comunica la seva decisió final a en Martín i en Francisco i acaba rebent el petó d’un d’ells. La Salcedo decideix enfrontar-se al duc i a la Victoria per les seves terres, però en Rafael, personatge de Marco Pernas, li explica una cosa que la deixa glaçada.
